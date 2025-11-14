El hombre tenía varias órdenes judiciales de búsqueda y detención desde hace dos años cuando se fugó de la cárcel

Un hombre, que se encontraba fugado de la justicia desde principios de 2022, ha sido detenido en Albacete por agentes de la Policía Nacional. El reo, cuando escapó, tenía pendiente una pena de ocho años por diversos delitos, entre ellos robo con violencia y varias órdenes judiciales de búsqueda y detención.

El hombre se encontraba cumpliendo condena en centro penitenciario y aprovechó un permiso para fugarse. El reo tenía una condena de prisión por delitos de robo con violencia y robo con fuerza en las cosas; en el momento de su detección tenía vigente seis órdenes judiciales de búsqueda y detención por quebrantamiento de condena, conducción temeraria y falsedad documental, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La estrategia del preso para evadir a la Policía: apoyo familiar y cambio constante de domicilio

La Policía ha explicado que el hombre cambiaba de domicilio de manera continua para dificultar su localización y era auxiliado por varios de sus familiares. Además, los agentes constataron que el detenido había extremado sus precauciones y no abandonaba nunca las inmediaciones de su último domicilio.

Los agentes montaron un dispositivo de entrada en el domicilio del investigado y se detuvo; poco después se devolvió al centro penitenciario, para el cumplimiento de las penas privativas de libertad pendientes.