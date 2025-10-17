Rocío Amaro 17 OCT 2025 - 11:37h.

El preso fugado del Hospital de Jerez descolgandose por una venta es de Estella del Marqués, una localidad de poco más de 1.500 habitantes donde viven con preocupación la búsqueda del que ya conocen como "El Spiderman"

CádizLa calma habitual de Estella del Marqués, una pedanía de Jerez de la Frontera (Cádiz) con poco más de 1.500 habitantes, se ha visto trastocada en las últimas horas por una historia digna de una película de acción. Hoy en cada esquina, en los bares, en la puerta del colegio o en los grupos de WhatsApp, no se habla de otra cosa: "el preso que se fugó del Hospital de Jerez descolgándose por la ventana con sábanas anudadas, es de aquí".

Si ya de por sí el suceso sorprendía a todos por la osadía, ahora ya ha adquirido tintes de leyenda local que quedará para los restos. Según han contado algunos vecinos a Informativos Telecinco, el protagonista de la historia es un joven de unos 25 años que ingresó en el hospital tras sufrir la picadura de una araña de violín, una especie venenosa que puede provocar graves heridas e incluso la pérdida de una pierna.

Sin embargo, antes de que los médicos pudieran tratarle por completo, decidió escapar de su habitación en la quinta planta del Hospital de Jerez improvisando una cuerda con varias sábanas y mantas anudadas. Al amanecer, los enfermeros encontraron la cama vacía, la ventana abierta y el improvisado "cableado" colgando hasta la calle. Por cierto, el preso estaba supuestamente custodiado por unos agentes de la Policía Nacional.

El Spiderman de Estella del Marqués

La imagen de las sábanas colgando de una ventana se ha viralizado rápidamente y desde entonces el joven ha pasado a ser conocido en Estella como "El Spiderman", un apodo que corre de boca en boca entre los vecinos, con incredulidad y algo de guasa. "Esto es de película de Alfredo Landa" , se puede leer en alguno de los comentarios, o "¿cuántas sábanas había en esa habitación?, ¿estaba ingresado en la lavandería?, dice otro. Sin embargo, los vecinos del pueblo no se lo toman tan broma: "estamos preocupados y cansados de sus molestias", dice uno.

Como viene siendo habitual la rumorología empezó a labrar algún que otro bulo sin fundamento. De hecho, las primeras noticias sobre la fuga llegaron al pueblo a través de mensajes reenviados por WhatsApp. Una foto del fugitivo, acompañada de un mensaje alarmante, "este delincuente anda suelto y tiene sarna”, empezó a circular entre los móviles. "Imagínate cómo reaccionaron las madres de los alumnos del único colegio que tiene la pedanía, querían sacarlos de clase", relatan. Sin embargo, la información resultó ser falsa, porque el preso no tiene sarna, sino una herida infectada por la picadura de la araña, motivo por el que precisamente fue ingresado.

"El muchacho vive aquí porque su pareja es del pueblo, pero él no es de Estella y lleva tiempo dando guerra”, cuenta otro vecino. Y es que desde hace un tiempo en el pueblo se le atribuyen varios robos menores en huertos, casas, bares e incluso los panes que el panadero deja cada mañana en las puertas. "No es un criminal peligroso, pero no ha parado de meterse en líos", resumen entre los vecinos.

La Policía Nacional lo busca en las inmediaciones del pueblo

Desde el jueves, la Policía mantiene un dispositivo de búsqueda por los alrededores: "se nota mucho la presencia policial por las calle", aseguran. El caso es que no se descarta que el joven esté escondido cerca del pueblo, buscando refugio mientras se recupera de la herida en el tobillo. Algunos vecinos saben que "el Spiderman" continuó su huida en patinete, aunque no confían en que haya podido llegar muy lejos, ya que si la picadura es de una araña de violín, el dolor tiende a ser insoportable y la inflamación evidente.

Mientras tanto en Estella del Marqués la vida sigue entre el miedo, la curiosidad y también la indignación: "aquí nunca pasa nada y no nos gustaría que un garbanzo negro estropeara la buena imagen del pueblo".

La investigación policial sigue abierta y, de momento, nada se sabe del paradero del fugitivo, que en pocas horas ha pasado de ser un delincuente habitual, al personaje más comentado de la campiña jerezana.