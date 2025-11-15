Está desaparecido desde el martes en la zona de la urbanización de Cala Torret

Quien pueda facilitar alguna información sobre su paradero puede contactar con los teléfonos 062 o 971363297

MenorcaUn amplio operativo sigue este sábado la búsqueda de un hombre de origen italiano de cerca de 70 años que está desaparecido desde el martes en la zona de la urbanización de Cala Torret, donde reside, en Menorca.

Las labores comenzaron este jueves y, tras pausarse al final de la tarde, se retomaron en la ma�ñana de este viernes. En el dispositivo participan la Guardia Civil, Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos de Menorca, agentes del Ibanat, Salvamento Marítimo y la asociación Búsqueda y Rescate Menorca, entre otros efectivos.

Un hombre delgado, de pelo corto canoso y ojos verdes

La familia ha facilitado una fotografía del hombre, llamando Ascenzo Enzo Calgagni, y ha instado a quien pueda facilitar alguna información sobre su paradero a que contacte con los teléfonos 062 o 971363297.

La Guardia Civil también ha difundido la descripción del hombre: delgado, de pelo corto canoso y ojos verdes.