La Policía Nacional, con apoyo internacional, ha desmantelado la "oficina" del Cártel de Jalisco Nueva Generación en España

81 detenidos, 59 registros y 4,5 toneladas de cocaína incautadas: así funcionaba el cártel de la droga del Puerto de Valencia

La Policía Nacional junto con la DEA estadounidense y Países Bajos, ha desmantelado la "oficina" del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en España, en una operación en la que han sido detenidas 20 personas que presuntamente se dedicaban a introducir desde Sudamérica grandes cantidades de droga oculta en maquinaria industrial de gran tonelaje.

Bautizada como operación Oyamel, los agentes se han incautado de 1.870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275.000 euros en efectivo, criptomonedas por valor de 15.000 dólares, 3 armas cortas de fuego, 15 vehículos y 14 kilos de plata.

Entre los 20 detenidos se encuentra un empresario español

Según informa la Dirección General de la Policía Nacional, los agentes de la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) constataron que esta organización coordinaba los envíos de droga -cocaína y metanfetaminas- desde una finca próxima a La Adrada (Ávila) con ramificaciones en Bilbao y Valencia.

Desde otras fincas en Talavera de la Reina (Toledo) recepcionaban y enviaban la maquinaria industrial con el estupefaciente oculto rumbo a Italia donde existían vínculos con la camorra napolitana.

Entre los 20 arrestados en Madrid, Ávila, Bilbao, Valencia y Toledo -15 han ingresado en prisión- se encuentran un empresario español encargado de dar soporte logístico de esta oficina del cártel mexicano con varias sociedades mercantiles y de lavar el dinero de la droga a través de las mismas, dos objetivos prioritarios de la DEA y varios miembros de la camorra italiana.