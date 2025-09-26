Carlos Plá 26 SEP 2025 - 12:41h.

La organización contaba con personal del puerto como estibadores, camioneros y empresarios del transporte para facilitar la entrada de la cocaína

La Policía Nacional interviene 675 kilos de cocaína en el puerto de Valencia en un camión procedente de Ibiza

ValenciaAgentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína a gran escala en el Puerto de Valencia, uno de los puntos negros de entrada de droga en nuestro país. La operación ‘Spider’ se ha saldado con la detención de un total de 81 personas – tres del cártel de los Balcanes, 17 trabajadores portuarios, nueve camioneros y 17 responsables de cinco empresas, entre otros–, y se han llevado a cabo 59 entradas y registros en diferentes localidades de la provincia de Valencia y en Ibiza, donde se han incautado más de 4,5 toneladas de cocaína, 365.000 euros en efectivo, numerosos bienes de lujo y diversas armas de fuego. Contaban con “hombres araña” que se dedicaban a escalar por los contenedores del puerto para acceder hasta la mercancía, empleando además a propietarios de empresas de transporte o concesionarios de vehículos industriales y transitarias, con las que lograban legitimar el acceso al recinto portuario.

La investigación, que arrancó a principios del pasado año 2024, permitió determinar la existencia de una organización criminal que operaba como un cártel de droga en el Puerto de Valencia. En el transcurso de la misma, la Policía Nacional ha conseguido frustrar ocho operaciones de extracción de cocaína.

Desmantelada la red de corrupción del Puerto de Valencia

Las numerosas indagaciones realizadas permitieron confirmar la implicación de personal del Puerto en dicho entramado criminal, encontrándose entre ellos estibadores, camioneros, empresarios del sector del transporte, los cuales estaban perfectamente coordinados mediante una clara división de tareas.

Además, según las pesquisas, el entramado delictivo utilizaba varios métodos sofisticados para extraer la cocaína del interior del Puerto de Valencia para su posterior distribución a gran escala. Para ello, contaban con “hombres araña” que escalaban por los contenedores al objeto de acceder a la mercancía ilícita.

Asimismo, representantes sindicales, un médico y personal relacionado con el centro de empleo portuario, colaboraban en el tráfico de drogas, facilitando la incorporación de nuevos miembros a la Estiba Portuaria, crucial para el control del proceso de carga y descarga de contenedores.

Tras una ardua labor de investigación, los agentes efectuaron 59 registros domiciliarios en Valencia ciudad y diversas localidades –Bétera, Alboraia, Picassent, Chiva, Benetússer, el Perellonet, Balcón de Montroy, la Pobla de Vallbona, Canet de Berenguer, Sueca, Godelleta, Albalat dels Tarongers, Mislata, Aldaia, Puçol, Massamagrell, Massalfassar, Sedaví, Algemesí, Quart de Poblet y Sagunto–, y en la isla de Ibiza. Se ha logrado intervenir más de 4,5 toneladas de cocaína, 365.000 euros en efectivo y diversas armas de fuego, tales como un rifle, una escopeta, tres revólveres, un arma corta, dos bolígrafos pistola, dos armas simuladas, abundante munición y tres táser.

Blanqueo de capitales con bienes de lujo

Además del narcotráfico, la organización dominaba todo un entramado empresarial que permitía introducir los beneficios generados por el tráfico de drogas en el flujo legal de capitales. Además, se han incautado numerosos bienes de lujo, entre los que destacan 53 vehículos de alta gama, una embarcación valorada en 400.000 euros, 60 relojes de prestigiosas marcas, diversas joyas, diamantes y lingotes de oro.

Despliegue de 450 policías

La operación ‘Spider’ ha culminado con el despliegue de más de 450 efectivos de diferentes unidades, como las Brigadas Provinciales de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana de Valencia, la Comisaría General de Policía Judicial, así como el Grupo Especial de Operaciones -GEO-, Grupos Operativos Especiales de Seguridad -GOES-, la Unidad Aérea de la Policía Nacional, la Unidad de Intervención Policial -UIP-, la Unidad de Prevención y Reacción -UPR- y el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas -GOIT-. En alguna de las incautaciones se ha contado también con la colaboración de otros cuerpos policiales.

La operación policial ha supuesto la detención de un total de 81 personas, incluidos tres varones pertenecientes al cártel de los Balcanes, dos que forman parte de organizaciones criminales colombianas, 17 trabajadores portuarios, nueve camioneros, 17 responsables de cinco mercantiles, así como un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, quien actuaba como intermediario entre el cártel y las organizaciones criminales sudamericanas, facilitando la importación de cocaína.

Las investigaciones continúan abiertas al objeto de identificar a otros miembros de la organización y comprobar posibles conexiones con anteriores aprehensiones de droga.