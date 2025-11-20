Un incendio que se ha producido este jueves en un edificio de seis plantas en la barriada palmesana de Son Gotleu, una zona densamente poblada

Un total de tres personas han resultado heridas leves en un incendio que se ha producido este jueves en un edificio de seis plantas en la barriada palmesana de Son Gotleu, una zona densamente poblada y con una elevada concentración de bloques de viviendas antiguas.

La intervención de los servicios de emergencias se activó a las 17:10 horas, cuando se dio aviso de un fuego en un bloque del pasaje del Pico de Aneto, según informó el SAMU 061 en un comunicado. Los incendios en edificios residenciales suelen ser especialmente peligrosos debido a la rápida propagación del humo y las dificultades para evacuar a los vecinos.

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia de soporte vital avanzado, tres de soporte vital básico, un vehículo Delta y otro de logística, ante la posibilidad de que se tratara de un incidente con múltiples víctimas implicadas. La rápida actuación de los equipos permitió controlar la situación y garantizar la seguridad de los residentes.

Tras llegar y valorar la escena, los servicios de emergencias atendieron a tres personas adultas. Dos de ellas, una mujer de 32 años y un hombre de 48, fueron asistidas y trasladadas de urgencia al Hospital de Son Llàtzer por inhalación de humo, mientras que la tercera víctima, una mujer de 61 años, fue atendida in situ debido a una crisis de ansiedad.