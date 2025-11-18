El fuego habría ido acompañado de fuertes explosiones, según relatan los testigos

En total se habrían quemado seis barracas, dejando dos personas heridas

BarcelonaUn grave incendio ha calcinado esta madrugada la zona de un asentamiento de personas sintecho en la zona de Bac de Roda, en el distrito de Sant Martí, Barcelona. El fuego habría ido acompañado de fuertes explosiones, según relatan los testigos.

Según recoge el medio local El Caso, el fuego comenzó alrededor de las siete de la mañana. El Servicio de Emergencias 112 ha recibido numerosas llamadas alertando del incidente, y hasta el lugar se han desplazado diez dotaciones de los Bombers de la ciudad, atrullas de la Guàrdia Urbana y de los Mossos d'Esquadra, y varias ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Dos personas heridas

Según las primeras informaciones de este mismo medio, en total se habrían quemado seis barracas, dejando dos personas heridas, una por quemaduras y otra por un corte. Una de ellas ha sido trasladada en estado menos grave al Hospital Vall d'Hebron y otra dada de alta in situ.

El incendio ha provocado cortes en el tráfico, incluido el desvío de varias líneas de autobuses.

La denuncia de un concejal del PP: "Llevo meses exigiendo el desalojo del asentamiento"

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha denunciado en su cuenta de X, antes Twitter, la situación del asentamiento de barracas: "Llevo meses exigiendo el desalojo del asentamiento de barracas en el puente de Bac de Roda esquina calle Huelva", comienza. "Esta noche se ha producido un grave incendio, espero que sin víctimas. ¿Hasta cuándo tanta dejadez? ¿Cuántos avisos más hacen falta? Basta ya de la desidia del PSC".