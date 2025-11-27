Declaran culpable a la mujer acusada de matar a su recién nacido en Albacete en enero de 2023

Piden prisión permanente para la madre acusada de matar a su recién nacido en Albacete tirándolo a la basura

Compartir







El jurado popular ha declarado culpable del delito de asesinato a la mujer acusada de matar a su bebé recién nacido en Elche de la Sierra (Albacete) en enero de 2023.

En su veredicto, leído en la tarde de este jueves tras algo más de un día de deliberación, el jurado ha declarado culpable de asesinato, por ocho de los nueve votos, a la acusada y entiende que era plenamente consciente de que estaba embarazada y que el bebé nació vivo y murió por asfixia al meterlo en una bolsa de basura.

El jurado también ha estimado que la acusada no tenía afectadas las facultades y comprendía lo que hacía, y que no merece indulto ni suspensión de la pena.

Piden prisión permanente revisable

Asimismo, ha considerado que la mujer estaba sola en el domicilio en el momento de los hechos. Una vez conocido el veredicto, la fiscal ha mantenido su petición de pena de prisión permanente revisable, mientras que el abogado de la defensa ha solicitado que se le imponga la menor condena posible.

Ahora deberá ser la magistrada la que establezca el tiempo de la condena. Los hechos que se han juzgado en la Audiencia Provincial de Albacete desde el 17 de noviembre ocurrieron el 4 de enero de 2023 en el domicilio familiar de Elche de la Sierra y la mujer está en prisión provisional desde unos días más tarde.