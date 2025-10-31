La madre que estranguló a su bebé de cuatro meses en Sevilla porque no dejaba de llorar evita la prisión permanente revisable
Luz Mariana ha sido condenada a 20 años de cárcel, pero ha evitado la prisión permanente revisable por matar a su bebé
SevillaLuz Mariana ha sido condenada a 20 años de cárcel, pero ha evitado la prisión permanente revisable por matar a su bebé de apenas cuatro meses de edad después de estrangularlo con sus propias manos porque no dejaba de llorar.
Dos circunstancias han hecho que la acusada pudiese esquivar pasar el resto de su vida en la cárcel, recoge el Diario de Sevilla. La primera es que en el momento del asesinato se encontraba borracha y la segunda, antes de que los investigadores descubriesen cómo había muerto el bebé, confesó el crimen a la Policía Nacional.
La mujer, de origen peruano, iba a ser juzgada por un jurado popular el próximo año, pero las partes han llegado a un acuerdo tras reconocer la acusada los hechos. Luz Mariana ha sido condenada por asesinato con alevosía agravado por parentesco y especial vulnerabilidad de la víctima.
En el acuerdo se establece que cuando salga de la cárcel, dentro de quince años podrá obtener libertad provisional si obtiene los méritos suficientes, será expulsada del país a su lugar de origen, Perú, quedando prohibida la entrada en España por los siguientes 10 años.
Le golpeó en la cabeza y le estranguló con sus manos
Luz Mariana vivía en el barrio sevillano de San Jerónimo cuando el 27 de julio de 2024 mató a su bebé de cuatro meses. La madre confesó que el bebé no dejaba de llorar y fue entonces cuando le golpeó en la cabeza y le estranguló con sus manos.
Cinco días más tarde, la mujer llamó a una comisaría sevillana para confesar que había sido ella quien había matado a su hijo. Inmediatamente fue detenida en su propia casa y tras declarar ante el juez fue trasladada directamente a prisión.
La detenida también habría declarado estar muy arrepentida de lo ocurrido y que ese día había bebido dos litros de cerveza.