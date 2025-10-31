Luz Mariana ha sido condenada a 20 años de cárcel, pero ha evitado la prisión permanente revisable por matar a su bebé

Aplazado el juicio a una madre acusada de tirar a su bebé recién nacida a la basura en Mallorca

Compartir







SevillaLuz Mariana ha sido condenada a 20 años de cárcel, pero ha evitado la prisión permanente revisable por matar a su bebé de apenas cuatro meses de edad después de estrangularlo con sus propias manos porque no dejaba de llorar.

Dos circunstancias han hecho que la acusada pudiese esquivar pasar el resto de su vida en la cárcel, recoge el Diario de Sevilla. La primera es que en el momento del asesinato se encontraba borracha y la segunda, antes de que los investigadores descubriesen cómo había muerto el bebé, confesó el crimen a la Policía Nacional.

PUEDE INTERESARTE Detenido un hombre acusado de matar a su pareja de 19 años en Librilla, Murcia

La mujer, de origen peruano, iba a ser juzgada por un jurado popular el próximo año, pero las partes han llegado a un acuerdo tras reconocer la acusada los hechos. Luz Mariana ha sido condenada por asesinato con alevosía agravado por parentesco y especial vulnerabilidad de la víctima.

En el acuerdo se establece que cuando salga de la cárcel, dentro de quince años podrá obtener libertad provisional si obtiene los méritos suficientes, será expulsada del país a su lugar de origen, Perú, quedando prohibida la entrada en España por los siguientes 10 años.

PUEDE INTERESARTE Liberada una mujer y sus dos hijos tras 13 días secuestrados por su expareja en un coche en Málaga

Le golpeó en la cabeza y le estranguló con sus manos

Luz Mariana vivía en el barrio sevillano de San Jerónimo cuando el 27 de julio de 2024 mató a su bebé de cuatro meses. La madre confesó que el bebé no dejaba de llorar y fue entonces cuando le golpeó en la cabeza y le estranguló con sus manos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Cinco días más tarde, la mujer llamó a una comisaría sevillana para confesar que había sido ella quien había matado a su hijo. Inmediatamente fue detenida en su propia casa y tras declarar ante el juez fue trasladada directamente a prisión.

La detenida también habría declarado estar muy arrepentida de lo ocurrido y que ese día había bebido dos litros de cerveza.