La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado tras registrar el convento

La monjas de Belorado logran parar, por ahora, su desahucio hasta que se pronuncie la Audiencia Provincial de Burgos

La Guardia Civil ha detenido este jueves a Laura García de Viedma, la exabadesa del convento de Belorado, tras un registro realizado por orden del Juzgado de Briviesca (Burgos). Según 'Diario de Burgos', ha sido arrestada por su presunta implicación en la venta de obras de arte del patrimonio de la comunidad.

A las 08:30 horas, los agentes han intentado acceder al convento de La Bretonera. Tras encontrarse la verja de acceso cerrada, han desatornillado el sistema de acceso para meter los vehículos en el interior.

Los guardias civiles han estado sacando varias cajas de cartón y material necesario para el registro policial. En torno a las 15:00 horas de la tarde, los agentes se han marchado en los vehículos. En uno de ellos se encontraba la exabadesa, a quien han detenido por su presunta implicación en la venta de obras de arte.

La exabadesa y sus acólitas tienen al menos dos causas penales abiertas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca. La primera está relacionada con la supuesta venta de 1,7 kilos de oro de la comunidad clarisa de Belorado por parte de su exabadesa.

Los agentes investigan en concreto si los lingotes y monedas proceden del achatarramiento de objetos religiosos o derivan de inversiones conocidas de las exmonjas en este material precioso. La segunda es por la investigación que comenzó por una querella por tres delitos de estafa agravada, dos de ellos en grado de tentativa.