Una comisión judicial ofrece a las monjas ancianas de Belorado irse a otros monasterios

El Tribunal de Instancia de Briviesca (Burgos) ha acordado dejar sin efecto el desahucio de las exmonjas de Belorado, previsto para este viernes 3 de octubre, ante los recursos presentados por las exreligiosas contra la sentencia del pasado 31 de julio que las condenaba a desalojar el monasterio burgalés, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

El juzgado briviescano decidió a principios de mes posponer al 3 de octubre la ejecución del lanzamiento de las exmonjas, prevista inicialmente para el 12 de septiembre, a fin de respetar el plazo de veinte días del que disponían para recurrir ante la Audiencia Provincial de Burgos la sentencia condenatoria, y que acabó este lunes 29 de septiembre.

A la espera de los recursos ante la Audiencia Provincial

Ahora, a la vista de los recursos presentados por la defensa de las exclarisas -uno a principios de septiembre a modo de avanzadilla y el resto este mismo lunes, según informaron a EFE sus abogados-, el Tribunal de Instancia ha acordado dejar sin efecto el desahucio que había señalado para este 3 de octubre, a la espera de la resolución de la Audiencia Provincial.

La sentencia del pasado 31 de julio, emitida dos días más tarde de la vista oral celebrada por la demanda de desahucio, dio la razón a la Iglesia católica en cuanto a la propiedad sobre el monasterio de Santa Clara de Belorado, condenando a las exmonjas a su desalojo, con apercibimiento de lanzamiento si no lo hacían de manera voluntaria.

