Una niña de siete años, en estado muy grave tras ahogarse en Mogán, Gran Canaria

Alberto Rosa 01 DIC 2025 - 16:37h.

Una niña de siete años se encuentra en estado muy grave tras sufrir un episodio de semiahogamiento. La menor entró en parada cardiorrespiratoria, por lo que los equipos sanitarios iniciaron maniobras de reanimación en el lugar del incidente, en el Lago Taurito en el municipio de Mogán.

Según informa ‘Canarias 7’, gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencia, se logró recuperar las constantes vitales de la niña, aunque su estado continúa siendo crítico. Los profesionales sanitarios permanecen a la espera de su traslado en un helicóptero medicalizado hasta el Hospital Insular, señala el citado medio.