Efectivos de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedad (UCRIF) de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional identificaron y detuvieron al implicado

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre que se presentó en un burdel en un piso de Palma de Mallorca haciéndose pasar por un miembro de la banda motera ‘Los Ángeles del Infierno’. Tras prorrumpir en amenazas y amedrentar a las mujeres que allí se encontraban, y después de pasar varias horas en el lugar, exigió que le pagasen 30.000 euros por una supuesta deuda con la banda.

Han sido efectivos de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedad (UCRIF) de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional los que se hicieron cargo de la investigación para esclarecer los hechos, que llevaron finalmente a la identificación y detención del implicado por un presunto delito de extorsión.

El falso ‘Ángel del Infierno’ amenazó con graves consecuencias

Según informa Diario de Mallorca, el detenido se presentó en el lugar, –donde estuvo con varias mujeres–, y llegó a amenazar con graves consecuencias si no se cumplían las exigencias que reclamaban. Entre ellas que, en lugar de hacerlo él, tenían que pagarle para seguir operando como burdel, argumentando que no podían hacerlo sin autorización previa de la banda a la que fingía pertenecer.

Una de las víctimas, en ese sentido, relató a los agentes que les dijo que debían pagarle para seguir prestando servicios sexuales, así como que les ordenó hacer entrega de sus pasaportes para tenerlas controladas, algo que la mujer asegura que les atemorizó, pensando que el ahora detenido volvería posteriormente para pedirles la suma de dinero que les requería.

Según otra testigo, que apunta que el hombre también se negó a pagar un total de más de 1.000 euros, se volvió agresivo cuando se lo reclamaron, pasando en ese instante a identificarse como un miembro de ‘Los Ángeles del Infierno’, y advirtiéndoles de su necesidad de pagar una tasa a la banda como multa.

Tras estos hechos, los agentes de la Policía Nacional terminaron localizando y deteniendo al individuo.