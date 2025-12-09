El perjuicio económico de estos delitos asciende a más de 900.000 euros

Los delincuentes accedían a lugares no habilitados para llevar a cabo las pintadas

La Policía Nacional ha detenido a veintiséis personas por pintar grafitis en trenes de diferentes puntos de España que han llegado a generar un perjuicio económico que asciende a más de 900.000 euros.

Doce de los arrestos se han realizado en Madrid, nueve en Cataluña y los demás en Valencia, San Sebastián, A Coruña, Mieres (Asturias) y Medina del Campo (Valladolid), según ha informado la Dirección General de la Policía.

La operación "Tinta"

Esta cadena de delitos se ha investigado bajo el nombre de operación "Tinta" en la que la Policía ha esclarecido 96 hechos delictivos en Cataluña (en las provincias de Barcelona y Girona) 75 delitos de daños y siete de desórdenes públicos en distintas localidades de la Comunidad de Madrid y siete de daños en Medina del Campo, cinco en A Coruña, cuatro en Mieres, tres en País Vasco y uno en Valencia.

Debido al carácter itinerante de sus acciones y al modo de operar que empleaban, la complejidad de la investigación ha radicado en la dificultad para identificar a los autores de los hechos.

Los detenidos llevaban a cabo las pintadas accediendo a las estaciones por zonas no habilitadas para los usuarios, variando los días y las franjas horarias y ocultando sus rostros para, de esta forma, pintar grandes superficies en muy poco tiempo.

Dañaron vagones de ferrocarril de distintos operadores y de metro así como instalaciones de diferentes lugares de la geografía española.

Las pesquisas han requerido un exhaustivo análisis de las denuncias y una gran coordinación de diferentes unidades policiales.

A raíz de operaciones precedentes, la Policía ha realizado contactos periódicos con las principales operadoras ferroviarias y ha observado un elevado número de hechos delictivos de esta tipología.