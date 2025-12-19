La AESAN denuncian la presencia de leche no declarada en cañas de chocolate fabricadas en España

Las personas alérgicas e intolerantes no deben consumir estos productos

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido un comunicado a través de su página web y de sus redes sociales en el que ha denunciado la presencia de leche no declarada en unos bollos de hojaldre crujiente.

En concreto, los productos afectados son unas cañas y triángulos de Chocolate, de la marca 'Antonio y Cañizares', con presencia de leche no incluida en el etiquetado.

Como medida de precaución, desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición se ha recomendado a todas aquellas personas con alergia o intolerancia a la proteína de leche de vaca que pudieran tener en sus hogares los productos anteriormente mencionados que se abstengan de consumirlos.

No obstante, desde la AESAN se ha destacado que el consumo de estos productos no produce ningún tipo de riesgo para el resto de la población.

La alerta ha sido trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana, relativa a la presencia de leche no incluida en el etiquetado de Cañas y Triángulos de Chocolate, de la marca Antonio y Cañizares.

Los datos de los productos implicados

Los datos de los productos implicados son:

Nombre del producto: Cañas chocolate.

Marca comercial: Antonio y Cañizares.

Aspecto del producto y tipo de envase: envasados en barqueta de plástico transparente.

Números de lote: CLH080825, CLH180825, CLH090925, CLH250925, CLH171025, CLH291025, CLH261125 y CLH011225.

Volumen de unidad: 300 gramos.

Nombre del producto: Triángulos chocolate.

Marca comercial: Antonio y Cañizares.

Aspecto del producto y tipo de envase: envasados en barqueta de plástico transparente.

Números de lote: CLH010825, CLH050825, CLH190825, CLH270825, CLH280825, CLH100925, CLH260925, CLH021025, CLH171025, CLH241025, CLH051125, CLH071125, CLH281125 y CLH281125.

Volumen de unidad: 230 gramos.

Temperatura: ambiente.

Según la información disponible, la distribución ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia.