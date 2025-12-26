Javier Villanueva 26 DIC 2025 - 16:31h.

Las devoluciones de los regalos de Navidad se disparan: más de 138.000 obsequios de Papá Noel vuelven a las tiendas

26 de diciembre, 'Día de devoluciones': Papá Noel no siempre acierta y el 10% de los regalos se devuelve

La ilusión que acompaña a los regalos de Papá Noel tiene cada año una cara menos festiva: la avalancha de devoluciones que se produce justo después de abrir los paquetes. La campaña navideña no termina el 25 de diciembre; para los comercios, comienza entonces un periodo de intensa actividad marcado por largas colas, cambios de talla y artículos que no han convencido a sus destinatarios. A ello se suma la preparación de los encargos de última hora para los Reyes Magos, lo que multiplica la presión sobre el personal de tienda.

Muchos consumidores reconocen que devolver un regalo se ha convertido en una rutina inevitable. “Prefiero que no me regalen nada para no tener que devolverlo”, asegura convencido un joven. Otros admiten que, por educación, agradecen el detalle y luego acuden directamente al mostrador de devoluciones. Lo que más desespera, coinciden, son las colas interminables.

Cada 32 segundos se registra la devolución de un regalo navideño

Las cifras confirman esta tendencia creciente. Según los datos recopilados, cada 32 segundos se registra la devolución de un regalo navideño. Las razones son variadas: tallas incorrectas, colores que no convencen o artículos que simplemente no encajan con los gustos del receptor. En total, se han contabilizado más de 138.000 devoluciones, un incremento del 139 % respecto al año anterior.

El análisis por sexos también revela diferencias significativas. El 70 % de las devoluciones corresponde a regalos destinados a mujeres, lo que sugiere que acertar con ellas resulta más complicado. En cambio, los hombres parecen conformarse más con lo que reciben.

Pese a que devolver un producto es hoy un proceso más sencillo, conviene recordar que los comercios no están obligados a aceptar devoluciones salvo en dos casos: cuando el artículo es defectuoso o cuando la compra se ha realizado por internet, en cuyo caso el consumidor dispone de un plazo de 14 días para desistir.