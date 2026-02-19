Este jueves, 19 de febrero, seis coches y ocho agentes se han personado en la residencia del hermano de Carlos III, coincidiendo con su 66º cumpleaños

El expríncipe Andrés, más solo que nunca: totalmente aislado, sin el respaldo de Buckingham y bajo presión para declarar sobre Epstein

En la mañana de este jueves, 19 de febrero, la policía ha detenido al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, quien está siendo investigado por "mala conducta" en un cargo público tras su vinculación en el caso Epstein.

Tal y como han informado tabloides británicos como la 'BBC', 'Daily Mail' o 'The Mirror', seis coches y ocho agentes sin distintivos y vestido de civil se han personado en la residencia del hijo de Isabel II, Wood Farm, coincidiendo con su 66º cumpleaños.

La policía de Thames Valley ha comunicado que la decisión de su arresto llega tras una "evaluación exhaustiva". Asimismo, ha asegurado que ya se ha abierto una investigación en contra del exmiembro de la familia real británica.

"Como parte de la investigación, hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en el cargo público y estamos realizando registros en direcciones de Berkshire y Norfolk. El hombre sigue bajo custodia policial en este momento", comienza el comunicado emitido por las autoridades.

Por su parte, el subjefe de policía, Oliver Wright, ha aseverado: "Es importante que protejamos la integridad y objetividad de nuestra investigación mientras trabajamos con nuestros socios para investigar este presunto delito. Entendemos el importante interés público en este caso y proporcionaremos actualizaciones en el momento oportuno". Cabe destacar que aún no hay cargos y que el hermano menor del monarca ha negado cualquier irregularidad.

Desde que el año pasado el soberano de Reino Unido le retiró sus títulos reales, lo desterró de su residencia en Windsor a una vivienda más modesta en la finca de Sandringham, y lo apartó de la representación pública -resultado directo de su relación con Epstein-, Andrew Mountbatten-Windsor se ha visto cada vez más solo en el paisaje institucional del Reino Unido.

Ni Buckingham ni sus hermanos han aparecido públicamente para defender su figura, sino que, de hecho, Carlos III ya aseguró a principios del mes de febrero que estaba dispuesto a "colaborar" con la policía británica sobre las "preocupantes" acusaciones contra el expríncipe.

La investigación y su vínculo con Epstein

Su detención también llega días después de que el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, afirmara que "nadie está por encima de la ley".

Nueve fuerzas policiales evalúan también si iniciar investigaciones sobre las acusaciones relacionadas con Epstein, incluida la trata de personas y la agresión sexual.

Las autoridades analizarán si el exmarido de Sarah Ferguson podría haber transmitido información confidencial a Epstein en su calidad de enviado comercial de Reino Unido. También si pudo haber hospedado a una mujer en el Palacio de Buckingham y que después viajara a bordo del avión 'Lolita Express' del magnate para formar parte de la trata de personas.

Lo que ha avivado más la crisis en torno al tío del príncipe Guillermo son las nuevas imágenes difundidas por el Departamento de Justicia estadounidense en el marco de la publicación de más de tres millones de documentos vinculados a Epstein. Varias de estas fotografías muestran al exduque de York en actitudes comprometedoras sobre una mujer cuya identidad no ha sido revelada.

Desde Washington, varios grupos de congresistas demócratas ya han enviado cartas formales para solicitar su comparecencia ante comisiones que supervisan los casos relacionados con el magnate.