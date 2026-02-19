Gracias al trabajo realizado, los investigadores pudieron recopilar evidencias de la presencia reciente del presunto asesino en la vivienda de las víctimas

Las cámaras de seguridad del Ayuntamiento de Xilxes, claves en la investigación: "Todas las hipótesis están abiertas"

CastellónMaría José y Noemí, madre e hija degolladas en Xilxes, fueron asesinadas entre la noche del domingo y el inicio del lunes. Así lo refiere el informe preliminar de la autopsia, que indicaría así que el principal detenido como presunto autor del doble crimen, –el exmarido y padre respectivamente de las víctimas–, habría preparado y fabricado una coartada en la que llegó a simular que acababa de descubrir lo ocurrido tras recibir una foto de las víctimas sin vida junto a un individuo encapuchado. Haciendo creer que fue en la tarde del martes cuando descubrió los hechos tras patear la puerta de la vivienda, gesticulando y pidiendo ayuda en la calle, la autopsia lo que indica es que madre e hija y llevaban, al menos, un día y medio muertas.

El resultado, aunque preliminar, es revelador porque ahonda en los indicios que las autoridades pudieron recabar “en tiempo récord”, –como subrayó ayer la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé–, para señalar directamente al presunto asesino, Abdelkader B., de 39 años y nacionalidad argelina, con antecedentes por violencia machista sobre la propia víctima y, de hecho, con una orden de alejamiento en vigor que quebrantó; razón por la cual fue detenido inicialmente.

El presunto autor del doble crimen de Xilxes quebrantó la orden de alejamiento varias veces

Gracias al trabajo realizado, los investigadores pudieron recopilar evidencias de la presencia reciente del presunto asesino en la vivienda de las víctimas, que estaban en el sistema VioGén y a las que tenía prohibido acercarse a menos de 300 metros o comunicarse con ellas por cualquier medio.

Dicha orden de alejamiento, –en vigor tras un juicio rápido contra él después de que María José se atreviese a denunciar una agresión contra ella perpetrada el 27 de febrero del año pasado–, la quebrantó, de hecho, varias veces.

La familia era sordomuda, como han precisado fuentes municipales, y la pareja se conoció a través de las redes sociales, prolongando su relación 13 años, hasta febrero del pasado año. Llegaron a casarse en Argelia en 2022, pero todo ese tiempo habría estado caracterizado por distintos episodios de toxicidad y violencia machista, con malos tratos constantes.

Según informa Levante-EMV, Abdelkader, pese a todo ello, conservaba una llave que le permitía el acceso a la vivienda en la que se encontraban las víctimas.

El presunto asesino fingió su desolación por el doble crimen de Xilxes

En su relato de los hechos, las autoridades encontraron pronto distintas incongruencias, lo que junto a sus antecedentes llevó a situarle desde un primer momento como sospechoso.

Aunque intentó desviar la atención de la Guardia Civil fabricando toda una escena, los agentes pronto encontraron indicios para detenerlo no solo por el quebrantamiento de la orden de alejamiento sino también, directamente, como presunto autor del doble crimen en Xilxes.

Los resultados del laboratorio de Criminalística de Castelló, según indica Levante-EMV, fueron claves para aislar evidencias de su presencia en la escena del crimen y hallar indicios incriminatorios.

Intentando evitarlo, el presunto asesino llegó a decir que le había llegado una fotografía al móvil, a través de WhatsApp, con su exmujer y su hija asesinadas, junto a un individuo encapuchado junto a un símbolo xenófobo. Intentaba, al parecer, simular que había sido un crimen racista, ahondando en ello al decir que fue rápidamente hasta la vivienda y que, desesperado, derribó la puerta del domicilio para, a continuación, encontrarlas allí sin vida.

Después, incluso, habría escenificado su desesperación, su desconsuelo y su tristeza, entre gestos con los que clamaba ayuda. Sin embargo, todo ese relato, que las autoridades recopilaron con ayuda de un intérprete de signos, pronto se vendría abajo gracias al trabajo de las autoridades, que descubrieron que la fotografía que dijo que le llegó al móvil, y que fue enviada a otros contactos del teléfono de María José, la madre asesinada, eran de una captura de un vídeo de TikTok, como revela el medio Las Provincias.

Por todo ello, los investigadores creen que es él quien asesinó a ambas y quien envió esas fotos, tanto a sí mismo como a los otros contactos.

La menor habría intentado defenderse

Según informa Las Provincias, la autopsia ha revelado que la mujer, de 47 años, tenía un corte profundo en el cuello. La menor, por su parte, tenía varias heridas de arma blanca, algunas de las cuales sugiere que intentó defenderse del asesino.

Tras lo ocurrido, Xilxes permanece sumida en la conmoción y el duelo, con tres días de luto oficial.