En España ya hay 20.000 autocaravanas circulando y llevando la Navidad sobre ruedas

Viajar se ha convertido en otro regalo típico de las Navidad. Cada vez son más los que eligen salir, moverse por donde quieran y estar en contacto con la naturaleza. Y por eso las autocaravanas están de moda también en invierno. Entre aquellas personas que escogen esta forma de disfrutar las fiestas están Matías y su familia.

Ellos han hecho más de 800 kilómetros desde Cádiz a Vigo. “No es lo tradicional pero el hogar lo tenemos todo el año”, confiesa Marcos. Con la Navidad a cuestas como Julia: “Tenemos luces navideñas y todo en la caravana. Hasta el árbol de Navidad”.

Una dinámica cada vez más usada por los españoles

Este efecto navideño se nota en los parkings. “Aquí las luces podemos llegar a mover hasta 400 vehículos”, señala José Antonio Rodríguez, del parking autocaravanas La Guía. Pero si seguimos la ruta hasta Torremolinos, Málaga, podemos ver a muchos extranjeros que buscan otras luces: las del Sol.

En los parkings de caravanas de Murcia, todos comparten comilonas y cantan villancicos. “Cada vez más familias, parejas y amigos deciden utilizar esta forma de viajar", sostiene Belén Campos, portavoz de ASEICAR.

Todo con el objetivo de contemplar paisajes nevados como los del Pirineo catalán. Pero siempre con mucha precaución. "Sensación de libertad, puedes mover por donde quieras si vas bien preparado”, advierte uno de ellos.

En España, ya hay 20.000 autocaravanas circulando y llevando la Navidad sobre ruedas.