Así es la vida en autocaravana de Francisco y Hortensia tras jubilarse: "Lo que no hemos podido hacer trabajando lo podemos realizar ahora"
Conocemos a Francisco y Hortensia, un matrimonio jubilado que viven viajando en autocaravana
Valencia, la mejor ciudad del mundo para jubilarse según un portal económico estadounidense
Con la jubilación, muchas personas deciden aprovechar ese tiempo para viajar y dedicar su tiempo a lo que no han podido realizar durante su vida laboral. Este es el caso de Francisco y Hortensia, un matrimonio jubilado que viven viajando en autocaravana por España e incluso el extranjero: "Desde que nos prejubilamos lo teníamos claro, hemos estado toda la vida de campings y por eso decidimos comprar una autocaravana".
En su interior tienen todo lo que podrían tener en una pequeña vivienda, como también aire acondicionado y calefacción: "Nos da mucha libertad libertad", aseguran. "Podemos estar hoy aquí y mañana a Bilbao".
Aseguran que últimamente el 'boom' de ir en autocaravana se va a Galicia, para buscar el fresquito, y luego cuando se termina el verano ellos, por ejemplo, deciden ir a Alicante y hacia el sur, como Sevilla. "Estamos en el mejor momento para poder vivir la vida. Lo que no hemos podido hacer trabajando lo podemos realizar ahora".
"Vemos un perfil que no ha salido nunca de España"
Por otro lado, para quienes deciden viajar de forma convencional, desde la agencia de viajes Vacaciones Seniors su gerente, José Ramón Rovira, asegura que hay una tendencia en aumento desde la pandemia: "El senior de ahora decide disfrutar la vida y mira un poco más por él. Se nota mucho más gente de 50, 60 e incluso 80 que quieren disfrutar".
"Vemos un perfil que no ha salido nunca de España y al salir se animan a hacer otros viajes", explica Rovira. Es el caso por ejemplo de Loli y su marido, quienes se apuntan a todos los viajes que puedan: "Lo que no hemos podido hacer de jóvenes lo hacemos ahora jubilados, a ver cosas que no hemos visto", asegura Loli. "De joven no hice ni viaje de novios por eso ahora aprovecho para hacer todo lo que pillo. Al año solemos hacer unos 3 o 4 viajes".
Otro caso parecido es el de Luis y su mujer, quienes cuando trabajaban no podían viajar: "Ahora siempre pensamos en viajar, si no es por particular con nuestro coche vamos con la Imserso". Eso sí, si puede ser Luís se queda con viajar por España: "Aquí tenemos cosas muy bonitas, lo mejor está aquí".