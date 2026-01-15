Detenido un joven por atracar una churrería a punta de pistola en Cascante

La colaboración de la Policía Local de la localidad zaragozana y de la Guardia Civil fue clave para dar con el arrestado.

El Juzgado de Guardia de Tudela decretó el ingreso en prisión preventiva del arrestado.

Compartir







Agentes de la Policía Foral de Tudela han detenido a un joven de 22 años y vecino de la localidad aragonesa de Tarazona por la comisión de un delito de robo con violencia e intimidación exhibiendo una pistola. El despliegue para su detención impresiona, no en vano colaboraron de grupos USECIC y GRS de Zaragoza para entrar en su domicilio.

Los hechos se produjeron en la localidad de Cascante, momentos antes del cierre diario de un negocio ambulante de venta de churros, cuando un joven abordó a la víctima apuntándole con una pistola y robándole en ese instante una caja metálica con la recaudación, emprendiendo a la carrera la huida.

La Policía Local de Cascante, que acudió en primera instancia, solicitó el apoyo de patrullas de la Comisaría de Tudela de la Policía Foral para iniciar la búsqueda del autor y de un presunto acompañante.

Gracias al visionado de las imágenes de las diferentes cámaras de seguridad de la localidad, los investigadores lograron identificar al autor del robo y el vehículo empleado en el mismo, situándolos en la localidad de Tarazona (Zaragoza). Gracias a la colaboración de la Policía Local de esta última localidad, pudieron dar con el paradero y domicilio del investigado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por todo ello, se solicitó al Juzgado de Guardia de Tudela una orden de entrada y registro del domicilio en la citada localidad. Motivo por el que se solicitó la colaboración de Guardia Civil y, concretamente, de sus grupos USECIC y GRS de Zaragoza, para la entrada en el domicilio.

El registro fue llevado a cabo por el Equipo de Policía Judicial de Guardia Civil del Puesto de Tudela, que contaba con la colaboración del Grupo de Policía Judicial Tudela de la Policía Foral encargado de las diligencias de investigación. En el citado registro los agentes hallaron las prendas que el investigado vestía el día del atraco en Cascante.