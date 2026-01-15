Alberto Rosa 15 ENE 2026 - 17:54h.

La Banda de Música de Manacor se despide en redes sociales del joven muerto en el trágico derrumbe en la localidad mallorquina

La casa derrumbada en Manacor en la que ha muerto un joven es de 1900 y la Policía investiga si pasó la inspección técnica

Compartir







El derrumbe de una casa en Mallorca en el que ha muerto un joven de 18 años y su hermano de 13 ha resultado herido ha conmocionado al municipio de Manacor. Ambos dormían en la misma habitación. El niño en la parte de abajo de una litera y su hermano fallecido en la de arriba. En cuanto al menor herido, ya ha recibido el alta y se encuentra junto a su familia, de origen colombiana.

Hacía cinco años que vivían en régimen de alquiler en esa casa que data de 1900 y que esta madrugada, en torno a las 05:12 horas, ha sufrido un trágico derrumbe. El joven fallecido es Miguel Ángel Florez, tenía 18 años y tocaba el saxofón en la Banda de Música de Manacor.

PUEDE INTERESARTE Rescatadas cinco personas tras el derrumbe de un muro en una vivienda de Jerez en Cádiz

La agrupación ha compartido un emotivo mensaje en redes con una fotografía del chico en una de las actuaciones. “La Banda de Música de Manacor vuelve a estar de luto por la triste noticia que nos ha dejado nuestro compañero saxofonista Miguel Ángel Florez. Siempre vas a estar ahí, vuela alto!”, ha escrito la banda.

Desde la formación han querido enviar su más sentido pésame a la familia y amigos. “Así es como podemos… ¡Sigue BANDING!”, han concluido. Florez tocaba el saxofón tenor en la banda y, como se aprecia en la publicación y los comentarios, era un miembro muy querido por sus compañeros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El apartado de comentarios se ha llenado de mensajes de despedida y ánimo para la familia en estos momentos más difíciles. También otras asociaciones musicales han querido enviar sus condolencias a la banda de Manacor y a los familiares de Miguel Ángel.

La Policía investiga si el edificio en el que se ha producido el derrumbe había pasado la inspección técnica o no. El niño de 12 años ya ha recibido el alta del hospital Son Espases de Palma, donde ingresó de urgencia. Según ha informado un portavoz del centro hospitalario, los médicos que han atendido al menor han determinado que puede recuperarse de las lesiones junto a su familia.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El forjado superior, una cubierta plana, se ha hundido sobre el primer piso, que se utilizaba como almacén y tenía debajo dos habitaciones ocupadas, una donde estaban el padre y la madre de la familia, y en la otra los dos hijos afectados por el accidente, según ha detallado el alcalde de Manacor, Miquel Oliver.

El consistorio ha emitido un comunicado en el que explica que los técnicos municipales que han inspeccionado el inmueble han determinado que quede precintado y que se acordone la zona para evitar daños a viandantes o vehículos.