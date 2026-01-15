Retrasos de hasta treinta minutos en trenes de alta velocidad Madrid-Barcelona

Personal de Adif trabaja para solventar esta incidencia "lo antes posible"

Los trenes de alta velocidad que comunican Barcelona con Madrid están registrando este jueves retrasos de entre veinte y treinta minutos debido al enganchón del pantógrafo de un tren con una catenaria.

Así lo han explicado a fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, que han detallado que a lo largo del día se han visto afectados cerca de veinte trenes.

La avería se ha registrado cerca de las 12:45 horas y, según Adif, la incidencia se ha producido entre la estación Madrid Puerta de Atocha - Almudena Grandes y Mejorada del Campo

Personal de Adif trabaja para solventar esta incidencia "lo antes posible"