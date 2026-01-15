La familia de origen colombiana hacía cinco años que vivían en régimen de alquiler en esa casa

El niño herido en el derrumbe Manacor ha sido rescatado bajo un metro de escombros: una litera le salvó

El derrumbe de una vivienda en Mallorca ha sepultado a dos hermanos que dormían en la misma habitación. El de 18 años ha muerto y al de 12 lo han tenido que rescatar tras quedar atrapado bajo un metro de escombros. El menor ya ha recibido el alta en el hospital, según informa Esther Sosa.

El niño estaba durmiendo en la parte de abajo de una litera. El edificio está precintado a la espera de ser demolido este lunes. La familia de origen colombiana hacía cinco años que vivían en régimen de alquiler en esa casa que data de 1990.

Las autoridades se centran en si la casa pasó la inspección técnica

Ahora, la Policía investiga si este edificio había pasado la inspección técnica o no. El pueblo está absolutamente consternado y, en homenaje al joven de 18 años fallecido, han modificado las fiestas patronales. Este año serán sin música, ya que el joven era el saxofonista de la banda municipal.

El niño de 12 años ya ha recibido el alta del hospital Son Espases de Palma, donde ingresó de urgencia. Según ha informado un portavoz del centro hospitalario, los médicos que han atendido al menor han determinado que puede recuperarse de las lesiones junto a su familia.

La vivienda se queda precintada

El forjado superior, una cubierta plana, se ha hundido sobre el primer piso, que se utilizaba como almacén y tenía debajo dos habitaciones ocupadas, una donde estaban el padre y la madre de la familia, y en la otra los dos hijos afectados por el accidente, según ha detallado el alcalde de Manacor, Miquel Oliver.

El consistorio ha emitido un comunicado en el que explica que los técnicos municipales que han inspeccionado el inmueble han determinado que quede precintado y que se acordone la zona para evitar daños a viandantes o vehículos.