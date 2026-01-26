‘Portabebés ergonómico de color azul, marca KIOKIDS'

Aquellas personas que tengan el producto deben abstenerse de utilizarlo por el riesgo que suponen para el bebé

El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha emitido una alerta por el riesgo de asfixia y estrangulamiento de un portabebés comercializado en España.

A través de la página web de ministerio se ha emitido el aviso donde describe el artículo como ‘Portabebés ergonómico de color azul, marca KIOKIDS, ref. 6612/BLUE (código 2298) (ampliada a los códigos 2269, 2270 y 2447).

En cuanto a la descripción del riesgo; “Durante los ensayos, se desprenden los ganchos de las gomas de la capucha, que pueden provocar asfixia al niño o niña si los ingiere accidentalmente. Además, las gomas presentan un perímetro superior al permitido, de modo que pueden enredarse alrededor del cuello, pudiendo causar estrangulamiento.”

Ante el riego del artículo de puericultura prohíben su comercialización y aquellas personas que tengan el producto deben abstenerse de utilizarlo por el riesgo que suponen para el bebé.