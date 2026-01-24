Agencia EFE 24 ENE 2026 - 15:01h.

La AESAN confirma la presencia de toxinas en una fórmula para bebés y alerta sobre su uso

La relevancia de esta alerta radica también en la amplia disponibilidad y accesibilidad al producto

Nueva alerta en una leche de fórmula para lactantes. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la posible presencia de una bacteria (cereulida) en un lote de Almirón Profutura 1, por lo que no debe consumirse, algo que ya ha traslado a las comunidades autónomas.

La Agencia ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea de una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Irlanda relativa a la posible presencia de cereulida en el producto Almirón Profutura 1 con fecha de caducidad 19.08.2027, que se vende en un bote de 800 gramos.

La información es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros, detalla el comunicado emitido este sábado.

Se traslada aviso a las CCAA

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha traslado este aviso a las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto afectado por esta alerta se abstengan de consumirlo, ya que la bacteria gram-positiva denominada Bacillus cereus puede causar intoxicación y toxoinfección gastrointestinal.

En general, la enfermedad es autolimitada, se resuelve sin complicaciones en personas sanas y dura aproximadamente 24 horas, pero en ocasiones puede persistir hasta varios días, detalla la AESAN.

Se ha retirado del mercado el citado lote afectado

Almirón ha publicado un comunicado en el que explica que ha retirado del mercado el citado lote "siguiendo las directrices recientemente actualizadas de las autoridades regulatorias", y dentro de su responsabilidad para adaptarse a los cambios normativos "y garantizar la tranquilidad de las familias".