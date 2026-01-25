El hombre que ha muerto en Mineápolis a causa de los disparos del ICE es Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de 37 años

Agentes del ICE matan a tiros a un hombre de 37 años en Minneapolis, Estados Unidos, tras una nueva jornada de protestas

MineápolisEl hombre que murió este sábado en Mineápolis a causa de los disparos de agentes federales ha sido identificado como Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de 37 años que trabajaba en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital de veteranos de esta ciudad del estado de Minesota, según han contado familiares y conocidos a medios locales.

Pretti, nacido en el estado de Illinois, estudió enfermería en la Universidad de Minnesota y logró su título para practicar enfermería en 2021.

Reacciones a la muerte de Alex Jeffrey Pretti

La familia de Pretti ha confirmado a medios que el hombre había participado en protestas que tuvieron lugar en Mineápolis después de que agentes de inmigración mataran a otra mujer en esta ciudad hace menos de tres semanas en el marco de las redadas masivas contra migrantes ordenadas por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

La Organización de Enfermeros Titulados de Minesota confirmó a su vez la muerte de Pretti publicando un comunicado en el que lamentó la tragedia y afirmó que la comunidad de enfermeros en el estado está de luto por el suceso.

La muerte de Alex Jeffrey Pretti

Imágenes publicadas en internet muestran a más de media docena de agentes de inmigración forcejeando con el hombre antes de dispararle a bocajarro.

El Departamento de Seguridad Nacional, que dirige los servicios de inmigración, ha asegurado que el hombre portaba un arma semiautomática y dos cargadores llenos y que sus agentes actuaron en defensa propia.

El Gobernador de Minesota, el demócrata Mike Walz, ha ordenado desplegar la Guardia Nacional estatal para garantizar la seguridad en la ciudad, donde parte de la ciudadanía ha protestado contra las redadas a gran escala.

Prohíben al Gobierno que destruya pruebas de la muerte del enfermero Alex Pretti

Además, en las últimas horas un juez nominado por el presidente de EEUU, Donald Trump, ha prohibido a las agencias del Gobierno que investigan la muerte a tiros este pasado sábado del enfermero Alex Pretti por agentes federales en Minneapolis que destruyan o alteren las pruebas recogidas sobre el incidente.

La orden dictada esta madrugada por el magistrado Eric Tostrud afecta al FBI, al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional, a cuyas órdenes actúa el servicio antiinmigración (ICE). Los agentes de esta unidad acribillaron al enfermero en el sur de la ciudad en medio de una enormemente cuestionada operación contra la migración sin papeles en la ciudad.

A todos ellos se les prohíbe, según el pliego judicial, "destruir o alterar la evidencia relacionada con el fatal tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales", admitiendo así la petición formulada por las autoridades locales de Minnesota, concretamente la Oficina para la Captura de Criminales y la Fiscalía del Condado de Hennepin.

Las autoridades de la ciudad y del estado han actuado de esta forma porque llevan semanas denunciando que el ICE se está apropiando de las investigaciones sobre los casos de violencia extrema de sus agentes durante sus operaciones y no comparten información alguna con los servicios de la ley y el orden locales, lo que ha despertado preocupación sobre posible manipulación de pruebas.

Renee Good, otra víctima del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas

El suceso de hoy es el segundo de este tipo en algo más de dos semanas en Mineápolis, donde el pasado 7 de enero agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mataron a tiros a una mujer de 37 años, Renee Good, en su auto en el transcurso de un operativo.

Las redadas a gran escala en Mineápolis -que ha visto la llegada de un número de agentes federales cinco veces superior a toda la fuerza policial de la ciudad- las ordenó el Gobierno Trump a principios de enero, cuando el documental de un ‘youtuber’ conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.