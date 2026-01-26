Los pasajeros viven una situación frustrante tras anunciarles dos veces la suspensión del servicio y su reanudación

El servicio de Rodalies en Cataluña vuelve a vivir una mañana de auténtico caos. Desde primera hora de la mañana se debía retomar, pero ya a las 6:30 de este lunes 26 de enero se anunciaba una “incidencia técnica” en la estación de Francia de Barcelona, apuntando a la suspensión del servicio. Tras un arranque del día en el que los pasajeros no sabían qué sucedía, finalmente, y por segunda vez, se ha anunciado la reanudación "progresiva" de la circulación.

Tras ese primer aviso que volvía a poner a prueba la paciencia de los pasajeros, Rodalies informaba poco después de la “reanudación progresiva” de la circulación “una vez resuelta la incidencia”, pero solo 7 minutos después, –para la incredulidad y la indignación de los viajeros–, un tercer mensaje a través de ‘X’ informaba: “Por una incidencia en el centro de control de Adif se encuentra suspendida la circulación de trenes de Cercanías de Cataluña”.

Después de esta cadena de mensajes, y repitiendo la escena, 40 minutos después Rodalies volvía a comunicar: "Recuperación progresiva del servicio de trenes de Cercanías de Cataluña una vez solucionada parcialmente la incidencia en el centro de control de tráfico de Adif".

Caos en Cataluña y viajeros indignados con el servicio de Rodalies

Ante este escenario, muchos de los madrugadores que pretendían llegar a sus destinos y sus trabajos a través de Rodalies han vuelto a toparse a primera hora con una situación frustrante.

“¿Esto es una broma? Nos están tomando el pelo. ¡Dimisiones ya!”, expresaba una usuaria al ver la sucesión de mensajes de Rodalies en los que primero se anunciaba la suspensión, luego la reanudación, y después la suspensión de nuevo, con apenas 7 minutos de diferencia entre el último mensaje y el anterior.

“Por desgracia, no es broma”, contestaba otra usuaria a la primera, reflejando así la situación.

En la misma línea, tras el último anuncio de reanudación del servicio, algunos usuarios ya no daban crédito a los avisos sobre el estado de la red: ¿Cuánto vais a tardar en volverlo a cancelar?, preguntaba otra usuaria.

El servicio de Rodalies y el acuerdo Adif-SEMAF

Tras la primera incidencia, el portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha señalado que la causa "está por determinar" y que se está investigando. Aunque después se daba por resuelta, volvía a reproducirse poco después, no quedando solucionada hasta las 8:01 horas de este lunes de forma "parcial". Y todo ello después de que, en una rueda de prensa, en la tarde de ayer, domingo, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, anunciasen tras la reunión de seguimiento del estado de la red ferroviaria que el Rodalies funcionaría este lunes en la línea R2 y parcialmente en las R1 y R4.

Paneque destacó, en ese sentido, que "las líneas de más demanda, R1, R2 y R4, se mantendrían operativas prácticamente en todo su recorrido", y que concentran hasta 300.000 usuarios.

"Por eso concentrábamos todas las acciones precisamente en estas tres líneas", dijo, insistiendo en que habría transporte alternativo en la red.

Por su parte, José Antonio Santano explicó que Adif ha acordado con el sindicato Semaf un procedimiento para determinar que las vías están operativas, tras lo que se reanudaría así todo el servicio de Rodalíes.

Al preguntársele si se tiene la garantía de que el lunes los maquinistas van a estar en su puesto de trabajo, respondió que no había ninguna duda.

"Los maquinistas han firmado un documento junto con Adif que establece el procedimiento que estamos siguiendo para garantizar la plena operatividad de las vías", dijo.