Junts critica a la Generalitat catalana por el servicio de Rodalies y lamenta el "maltrato" a la ciudadanía

Zoe Armenteros 26 ENE 2026 - 08:22h.

La Generalitat ha reforzado el servicio de Autobuses, pero recomienda a las empresas el teletrabajo

Caos en el Rodalies de Cataluña: la circulación se retoma "progresivamente" y por segunda vez tras estar suspendida por una “incidencia técnica"

Compartir







La situación de los trenes en Catalunya lejos de normalizarse este lunes cuando el servicio se puso en marcha en las líneas de Rodalies, con algunos tramos en transporte alternativo. Poco después, sobre las seis y media se ha vuelto a suspender por una incidencia en el centro de control de Adif, situado en la Estación de Francia. Pasadas las 7.00 el servicio volvía a ponerse en marcha, aunque a trompicones, pero solo unos minutos después, nuevamente la suspensión del servicio ha dejado en vilo la rutina de miles de usuarios que este lunes tratan de llegar a sus trabajos, centros de estudios, hospitales, en fin, la rutina diaria.

En Adamuz, la última noticia es que la Junta de Andalucía y el Gobierno central han acordado posponer el funeral de Estado por las víctimas del descarrilamiento del tren Iryo que iba a celebrarse el próximo 31 de este mes de enero, después de que una amplia mayoría de las familias de las víctimas del accidente informara de que no asistirían y otras prefieran que se celebre más adelante.