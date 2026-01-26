Última hora de los accidentes ferroviarios en España: Adif no descarta "ninguna hipótesis" ante el problema informático que ha cortado dos veces el servicio de Rodalies
La situación de los trenes en Catalunya lejos de normalizarse este lunes cuando el servicio se puso en marcha en las líneas de Rodalies, con algunos tramos en transporte alternativo. Poco después, sobre las seis y media se ha vuelto a suspender por una incidencia en el centro de control de Adif, situado en la Estación de Francia. Pasadas las 7.00 el servicio volvía a ponerse en marcha, aunque a trompicones, pero solo unos minutos después, nuevamente la suspensión del servicio ha dejado en vilo la rutina de miles de usuarios que este lunes tratan de llegar a sus trabajos, centros de estudios, hospitales, en fin, la rutina diaria.
En Adamuz, la última noticia es que la Junta de Andalucía y el Gobierno central han acordado posponer el funeral de Estado por las víctimas del descarrilamiento del tren Iryo que iba a celebrarse el próximo 31 de este mes de enero, después de que una amplia mayoría de las familias de las víctimas del accidente informara de que no asistirían y otras prefieran que se celebre más adelante.
Junts critica a la Generalitat catalana por el servicio de Rodalies y lamenta el "maltrato" a la ciudadanía
"Ni la gente merece ese maltrato por tanta incompetencia de gestión y de información, ni Cataluña pasar tanta vergüenza. Si os veis superados por tanta dependencia e incompetencia dimitid por el bien de todos", ha escrito el secretario general de Junts, Jordi Turull en sus redes sociales. Así ha criticado este lunes al consejero de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau después de que el servicio de Rodalies se reanudara y suspendiera dos veces con apenas unos minutos de diferencia este lunes.
La Generalitat refuerza el transporte con autobuses y aconseja a las empresas el teletrabajo
La Generalitat ha reforzados todas las líneas de autobuses urbanos, pero las carreteras están acumulando retenciones ante las dificultades del servicio de Rodalies.
- Se registran atascos en la C31 y la C32 entre El Prat, Viladecans y l’Hospitalet de Llobregat.
- La A2 y la B23 acumulan hasta 15 kilómetros de tramos con tráfico lento.
- Hay problemas en la C16, especialmente en los túneles de Vallvidrera, y en la C58 desde el Vallès Occidental.
- La Ronda de Dalt registra congestión en todo su recorrido sentido Llobregat
- La Ronda del Litoral presenta problemas en el área del nudo de la Trinitat y en la zona portuaria.
- Continúa el corte parcial de la AP7
Adif investiga el problema informático que ha cortado dos veces el servicio de Rodalies: no descarta "ninguna hipótesis"
El director del gabinete de comunicación de Adif, Salvador Almenar, ha expresado que no descarta "ninguna hipótesis" ante el problema informático en el centro de control de Adif en la Estación de Francia (Barcelona) que ha obligado a cortar dos veces Rodalies este lunes. Ha habido un fallo en el sistema de comunicación del centro de control de la Estación de Francia (Barcelona) que "ha obligado, por una cuestión de seguridad, a detener los trenes en estaciones" y que se están investigando sus motivos, ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.
Rodalies vuelve a circular tras dos suspensiones del servicios este lunes
Un problema en el centro de control de Adif de la estación de França ha obligado a paralizar todo el servicio de trenes de Rodalies y Regionals después de media hora de su recuperación y un quiero y no puedo que mantiene en la incertidumbre a los miles de usuarios que intentan llegar este lunes a sus destinos. Ahora comienza a funcionar otra vez, aunque el caos parece ser la nueva 'normalidad' para los viajeros en Cataluña.