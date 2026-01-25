La confesión de Alex, el menor muerto en Valencia, de su presunto asesino

Claudia Barraso 25 ENE 2026 - 17:00h.

Alex, el menor de 13 años muerto en Valencia, le confesó a su madre que su presunto asesino "era buen hombre"

Los agentes encontraron al niño asesinado en Sueca con heridas de arma blanca: también hallaron un bate de béisbol y un cuchillo en la vivienda

Compartir







La muerte de Alex, el niño de 13 años asesinado en Valencia sigue conmocionando a todos. Salió de casa para ayudar a un compañero suyo con un programa de ordenador, a pesar de que a su madre no le gustó la idea dado que el padre de su amigo no le generaba confianza.

Horas después, ese mismo hombre se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca, en Valencia y confesó haberle matado. El menor salió en torno a las cinco y media de la tarde del sábado hacia casa de su amigo, pese a la insistencia de su madre con que no fuese. “Tranquila mamá, que es muy buen hombre”, le dijo el pequeño para tranquilizarla. Una hora después se confirmaba la peor de sus sospechas.

Las primeras investigaciones apuntan a que se trata de un crimen de violencia machista dado que la madre del compañero de la víctima son amigos de los padres de Alex. El suceso de produjo en el domicilio de a calle Trinquet Vell, de Sueca, donde habita el presunto homicida con sus dos hijos, de los cuales tiene la custodia, según confirman medios como 'La Voz de Galicia'.

El cuerpo del menor presentaba heridas de arma blanca

El testimonio de otras fuentes avalan las sospechas de la madre de Alex sobre el hombre que acabó matando presuntamente a su hijo. Dicen, que desde que se separó de su mujer, había intentado condicionar a sus hijos para que denunciasen a su madre. El detenido cuenta con antecedentes de violencia machista por el presunto maltrato hacia su exmujer.

PUEDE INTERESARTE El niño de nueve años que se suicidó en Valencia cayó desde un 7º piso: la Policía revisa ahora sus chats de Fortnite y Roblox

El menor, cuyo cuerpo presentaba heridas de arma blanca, tenía solo 13 años y fue a casa de su amigo a ayudarle con un programa del ordenador, incluso, consideraba a su presunto asesino como un “muy buen hombre”, según le pudo decir a su madre instantes antes de salir de su domicilio.