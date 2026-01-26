Muere un esquiador español en una avalancha en los Alpes franceses

Un esquiador español de 50 años ha fallecido en una avalancha en los Alpes franceses

Mueren dos esquiadores más en avalanchas en los Alpes franceses: ya son 5 las víctimas este fin de semana

Un esquiador español murió este lunes en una avalancha de nieve en la municipalidad de Tignes (sureste), en los Alpes franceses, confirmaron a EFE fuentes diplomáticas españolas. El fallecido formaba parte de un grupo de esquiadores que circulaba fuera de las pistas y a cuyo paso desencadenaron el alud en una zona situada a unos 2.000 metros de altitud, alrededor de las 14:30 horas (13:30 GMT), según detallaron los medios locales.

Fuentes diplomáticas españolas confirmaron a EFE el fallecimiento del ciudadano español y precisaron estar en contacto con la familia para ofrecer la asistencia consular necesaria. El fallecido, de unos 50 años, fue arrastrado por la avalancha y, aunque fue rápidamente localizado por los rescatistas, no pudo ser reanimado y fue declarado muerto poco después.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado más datos sobre la identidad del fallecido. El área donde murió el esquiador es muy conocida por los aficionados, aunque esté fuera de pista. El grupo de esquiadores con los que viajaba iban equipados con el material necesario para poder realizar la travesía, según han recogido medios franceses como ‘France Bleu’.

Contaban con herramientas para mandar señales en caso de avalancha

Entre las herramientas tenían aparatos DVA (Detector Víctimas Avalanchas) las cuales permiten mandar señales que alcanzan gran distancia, capaz incluso de superar capas de nieve por las que el afectado haya podido quedar sepultado. Pese a ello, el fallecido no ha conseguido sobrevivir a la gran avalancha que se produjo en la zona. Sí que gracias a ellas, los afectados por esta avalancha pudieron ser atendidos por los equipos de rescate rápidamente, pero, pese a los intentos de reanimarle, no consiguieron salvarle la vida.