Claudia Barraso 25 ENE 2026 - 15:45h.

Las autoridades de la India, en alerta ante varios brotes por el virus Nipah: la OMS vigila ante 'una posible pandemia'

Galicia cita por SMS a los mayores de 18 años para participar en el ensayo de la vacuna del virus respiratorio sincitial

Compartir







Las autoridades de India han comunicado la alerta por un brote del virus Nipah, después de que se hayan registrado cinco casos. Es una enfermedad incurable y el principal foco ha sido identificado en una de las ciudades más grandes del país.

Este virus se transmite por murciélagos y los casos han sido identificados en Bengala Occidental, una zona cerca de la tercera ciudad más poblada de la India, lo que ha hecho saltar todas las alarmas. Las autoridades ya han hecho un rastreo urgente de contactos y cuarentenas.

PUEDE INTERESARTE Guipúzcoa vacuna a cerca de 44.000 cabezas de ganado contra el virus de la dermatosis nodular

Las autoridades han reportado otras tres nuevas infecciones esta semana. Entre ellos se encuentra un médico, una enfermera y un miembro del personal sanitario, según han confirmado algunos medios como el ‘Daily Mail’. Dos enfermeras, un hombre y una mujer, ya habían dado positivo anteriormente, los cuales trabajaban en el Hospital Multidisciplinario privado Narayana en Barasat.

Los últimos contagiados

El secretario principal del Departamento de Salud y Familia, Narayan Swaroop Nigan ha confirmado que una de las dos enfermeras se encuentra en estado crítico. Ambas desarrollaron fiebre alta y problemas respiratorios durante los últimos días de diciembre de 2025. Las autoridades creen que la enfermera, que ahora está en coma, contrajo el virus mientras trataba a un paciente que sufría graves problemas respiratorios. Este paciente murió antes de que pudiesen realizarle más pruebas.

PUEDE INTERESARTE Repuntan los casos de gripe en Euskadi tras las fiestas navideñas

Un total de 180 personas han sido examinadas y 20 han sido puestas en cuarentena tras haber estado en contacto de alto riesgo, a medida que sigue creciendo la tensión y el miedo ante más contagios o propagación del virus. Esta enfermedad se propaga entre animales y humanos, generalmente a través de murciélagos o cerdos infectados. Además, también puede transmitirse de persona a persona.