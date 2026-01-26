Rocío Amaro 26 ENE 2026 - 13:12h.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha compartido una fotografía tomada este domingo por la mañana en el río Guadalquivir en la que se observan varias embarcaciones semirrígidas y sus tripulantes en tierra, una escena que se ha repetido en distintos puntos de la costa gaditana durante el temporal

Desde AUGC cuestionan que se trate de hechos "muy puntuales", como han señalado responsables gubernamentales, y sostienen que las imágenes de Trebujena se suman a las ya registradas en Barbate y en una cala de Conil en los últimos días

CádizFuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han difundido una imagen captada en el río Guadalquivir, a la altura de Trebujena, Cádiz, que ha vuelto a poner el foco en la presencia de narcolanchas en la costa andaluza durante episodios de fuerte temporal.

En la fotografía se observan varias embarcaciones semirrígidas varadas junto a la orilla, con sus tripulantes a bordo, una escena que, según denuncian desde la AUGC, se ha repetido en las últimas horas aprovechando las condiciones meteorológicas adversas provocadas por la borrasca Ingrid.

Desde la asociación señalan que, aunque se trate de una imagen ya vista en otras ocasiones, no por ello resulta menos "lamentable". En palabras de AUGC, la instantánea corresponde a la mañana de este domingo en las inmediaciones de Trebujena y se suma a otras imágenes recientes registradas en distintos puntos del litoral gaditano. Entre ellas, las difundidas el pasado viernes en Barbate, donde varias narcolanchas se han refugiado en el puerto, y otra captada este sábado en una cala de Conil.

Respuesta a la Delegación del Gobierno en Andalucía

La asociación ha sido especialmente crítica con las declaraciones realizadas en los últimos días por responsables gubernamentales, que han calificado este tipo de episodios como hechos "muy puntuales". Desde AUGC cuestionan esa versión y se preguntan si "se puede ser más infame" al sostener que estas situaciones se solventan con rapidez por parte de la Guardia Civil, cuando, a su juicio, las imágenes muestran una realidad muy distinta.

"En las imágenes se puede observar lo preocupados que están los narcotraficantes por la acción del Estado", ironizan desde la asociación, que insiste en que la reiteración de estas escenas evidencia un problema estructural de seguridad en el litoral andaluz y en los principales accesos fluviales utilizados por las redes del narcotráfico.

Narcos tranquilos a la espera de que pase la tormenta

En las fotografías se puede apreciar como los narcotraficantes aguardan a bordo de las embarcaciones, con pasamontañas que les tapan las caras, de una forma aparentemente tranquila.

Desde AUGC vuelven a cuestionar una vez más los medios disponibles para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sobre la eficacia de las medidas adoptadas para frenar la actividad de estas organizaciones, especialmente en momentos en los que los temporales obligan a las narcolanchas a buscar refugio en zonas costeras y ríos de la provincia.