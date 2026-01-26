El examen de los médicos forenses será clave para conocer el estado mental del detenido y si, como cuenta, sufrió un ataque de locura

El detenido por la muerte de Álex, el niño asesinado en Sueca, figuró en el sistema VioGén en relación a su exmujer

En Sueca, Valencia, continúa la investigación por la muerte de Álex, el niño de 13 años asesinado presuntamente por el padre de un amigo del menor, que confesó el crimen y se encuentra detenido. A la Policía, sin embargo, no le cuadra mucho la versión del padre.

El hombre confesó haber matado a Álex, de 13 años, amigo de su hijo, en un ataque de locura y lo mismo dijo el adolescente. Ninguno de los dos aportó más detalles, pero los investigadores no descartan que el padre pueda estar protegiendo a su hijo, que por otro lado sería inimputable. Será por tanto la ciencia, la autopsia del menor y una posible reconstrucción las que puedan aportar más datos. Los vecinos aseguran que no escucharon nada y se muestran sorprendidos. Finalmente, el pase a disposición judicial será mañana martes.

De la vivienda donde se produjo el crimen, los agentes de criminalística se llevaron un cuchillo y un bate de béisbol. Son las armas con las que presuntamente Juan Francisco, de 48 años, acabó con la vida del pequeño Álex. Tenía sólo 13 años y era amigo de su hijo. Los dos chavales habían quedado para jugar con el ordenador.

El examen de los forenses, clave para conocer el estado mental del padre

Los vecinos de Sueca están consternados. Tras el crimen, el detenido, después de dejar a su hijo con los abuelos, se presentó en el cuartel de la Guardia Civil con la ropa ensangrentada y confesó el asesinato.

El examen de los médicos forenses será clave para conocer su estado mental y si, como él mismo ha declarado, sufrió un ataque de locura. Todas las hipótesis están abiertas, pendientes del resultado de la autopsia que puede aportar alguna información, no se descarta que el detenido trate de encubrir a su propio hijo.