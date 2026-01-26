La investigación espera los resultados de la autopsia, clave para resolver las incógnitas que rodean al crimen

El emotivo homenaje de la escuela de fútbol a Álex, el menor asesinado presuntamente por el padre de su amigo en Sueca, Valencia

ValenciaLa localidad valenciana de Sueca permanece sumida en el luto oficial y la conmoción tras la muerte de Álex, un niño de 13 años asesinado en la vivienda de un amigo en un crimen que todavía permanece rodeado de incógnitas y con distintas hipótesis abiertas. Los menores estaban jugando a la consola cuando, por circunstancias que se investigan, Álex fue asesinado. El padre de su amigo, Juan Francisco, de 48 años, confesó ante las autoridades haber acabado con su vida, descartando así la implicación de su hijo.

Incapaz de ofrecer detalles sobre cómo asesinó al menor, que presentaba heridas de arma blanca, la versión que ha sostenido es que “fue un ataque de locura” lo que le llevó a matar al niño cuando jugaba con su hijo en su domicilio, algo que no resuelve las claves del caso, en el que los investigadores trabajan a la espera de la autopsia del menor.

El crimen, tras una discusión de los menores cuando jugaban a la videoconsola

Según informa el medio Levante-EMV, ambos menores estaban jugando a la videoconsola en la casa del detenido cuando, en un momento dado y según la reconstrucción del Grupo de Homicidios y el Equipo de Policía Judicial de Almussafes, se produjo una discusión entre los menores debido al videojuego. Después ocurrió el crimen.

En el momento de los hechos no había más personas en casa que ellos tres. La hija menor del detenido como autor confeso del crimen, de 7 años, no se encontraba en la vivienda, tal como refiere el citado medio, que apunta que el equipo de Criminalística del laboratorio de la Comandancia de Valencia encontró los mandos todavía conectados a la consola cuando hicieron la inspección ocular.

El detenido confesó el crimen en el cuartel de Sueca

Fue a las 18:30 horas del sábado cuando el detenido, Juan Francisco, se presentó en un cuartel de Sueca para entregarse como autor confeso del asesinato de Álex, el amigo de su hijo, de 13 años. Antes de ello, y según el relato recogido por Levante-EMV, explicó que llevó a su hijo a casa de sus abuelos y, solo después, se presentó ante las autoridades.

A partir de ahí, su versión solo responde a un sentido: un “ataque de locura” que le llevó a acabar con la vida del menor, cuya madre, al parecer, había mostrado reticencia a que acudiese a su domicilio.

Con el caso abierto, dos hipótesis están sobre la mesa en ese punto: que sea el autor del crimen, tal como ha confesado pese a no haber ofrecido ningún detalle sobre el mismo, o que esté encubriendo a su hijo, que es penalmente inimputable, puesto que la responsabilidad penal solo es a partir de 14.

Aunque culparle a él, por otra parte, supondría que el menor solo se enfrentaría a una serie de medidas reeducadoras, y no penales, su progenitor ha sostenido una única versión: la de reconocer que él es el autor del crimen.

Respecto a ello, según informa Levante-EMV, su hijo también ha dado la misma versión, apuntando que su padre fue el que mató a su amigo a cuchilladas.

El varón, según ha confirmado la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, llegó a ser denunciado por su expareja en el pasado por malos tratos: “Hubo una activación en el sistema VioGén en años anteriores, y que estaba desactivada”, ha señalado Bernabé

La autopsia, clave para la investigación

En la búsqueda de respuestas, la investigación aguarda a los resultados de la autopsia de este mismo lunes. El menor presentaba varias cuchilladas y el análisis de las trayectorias, así como las posibles huellas y ADN en el arma homicida, se espera que sean concluyentes para esclarecer los hechos.

Entre tanto, ayer la plaza del Ayuntamiento de Sueca celebró una emotiva y multitudinaria concentración en memoria del menor. El consistorio, tras lo ocurrido, decretó dos días de luto oficial.