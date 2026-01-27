El departamento de Sira Rego propondrá en esa reforma legislativa

Con estas medidas se quiere hacer cumplir la recomendación que ya en 2018 hiciera el Comité de los Derechos del Niño de la ONU a España

El Ministerio de Juventud e Infancia propone impedir la entrada de menores de edad a eventos donde se ejerza violencia contra animales, como corridas de toros, a través de la reforma de la ley de protección a la infancia frente a la violencia (Lopivi).

El departamento de Sira Rego propondrá en esa reforma legislativa que no se permita ni la participación ni la asistencia de los menores en actividades, eventos o espectáculos en los que se ejerza violencia contra los animales, explican fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia.

El propósito: "Prevenir los efectos nocivos de las corridas de toros en los niños"

Con estas medidas se quiere hacer cumplir la recomendación que ya en 2018 hiciera el Comité de los Derechos del Niño de la ONU a España, que reclamaba “prohibir la asistencia de menores de 18 años”, con el propósito de "prevenir los efectos nocivos de las corridas de toros en los niños".

El Ministerio ha destacado que, recientemente, en el VII Examen del CDN a España, varios miembros de este organismo preguntaron a la delegación española, encabeza por la ministra Sira Rego, sobre esta reclamación y Rego informó al Comité sobre la incorporación de esta prohibición en la propuesta para ampliar la LOPIVI.

Además, ha explicado que, según contempla la exposición de motivos de la norma, "las actividades en las que esté presente la violencia conllevan riesgos significativos para la vida y la integridad física y psíquica, que puede afectar especialmente a las personas menores de edad".

En este sentido, ha destacado que, "en cuanto a los riesgos psicológicos, la exposición temprana a la violencia puede desensibilizar a las personas menores de edad frente al sufrimiento ajeno, afectando negativamente el desarrollo de la empatía, normalizando la violencia como una forma de entretenimiento, influenciando la percepción de las personas menores de edad sobre la resolución de conflictos y el uso de la fuerza, con efectos duraderos en su bienestar emocional".

Juventud e Infancia ha indicado, asimismo, que presentó este texto completo, hace ya varias semanas, a los ministerios que implica la reforma. En varias ocasiones, Rego ha asegurado que la reforma "está lista, a falta únicamente de las últimas aportaciones del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes", para su aprobación en Consejo de Ministros.