Seis detenidos por una pelea familiar con disparos en Verge de Lluc, en Palma de Mallorca

La Policía Nacional ha detenido a seis personas por la pelea entre varios miembros de una misma familia que ocurrió el pasado lunes en el barrio palmesano de Verge de Lluc y en la que hubo disparos al aire.

La reyerta se produjo entre dos grupos de una misma familia que se enfrentaron y se propinaron varios golpes, dejando a dos de ellos heridos.

Según fuentes policiales, una de las personas habría disparado al aire, sin herir a nadie, y la pelea fue el resultado de una discusión familiar que comenzó la tarde del día anterior.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha detenido este jueves a seis presuntos autores y continúa con la investigación para esclarecer los hechos.