Condenan a 22 años de prisión a la mujer procesada por matar a su pareja en Zafra, Badajoz

El jurado consideraba probado que la mujer aprovechó que el hombre estaba dormido para llevar acabar con su vida

La Audiencia de Badajoz ha condenado a 22 años de prisión a la mujer acusada de asesinar a su pareja en julio de 2024 en Zafra, así como al pago de una indemnización de 225.000 euros. La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, expresa que la mujer es responsable de un delito de asesinato con alevosía, con la agravante de parentesco. La Audiencia de Badajoz establece además en concepto de responsabilidad civil el abono a la madre de la víctima de 62.000 euros, al hermano de 23.000 euros y a la hija menor de edad de 140.000 euros.

El fallo es “conforme al veredicto de culpabilidad expresado por el jurado” al final de la vista oral por estos hechos celebrada a mediados de este mes. El jurado aceptó el relato de la acusación y rechazó que la mujer actuase en legítima defensa.

La sentencia considera probado el delito de asesinato y descarta la nulidad del informe de criminalística solicitada porque existía autorización expresa de la acusada para que los agentes de la Guardia Civil entraran en la vivienda donde se produjeron los hechos.

La mujer se enfrentaba a hasta 25 años de cárcel

En el veredicto del jurado fue fundamental el testimonio de criminalística de la Guardia Civil sobre la valoración de la escena donde ocurrieron los hechos o al análisis de las manchas de sangre. A tenor de la decisión del jurado, la mujer se enfrentaba a hasta 25 años de cárcel, pena en la que se ratificó la Fiscalía de Badajoz después de que aquel determinase su veredicto, en el que se consideraba probado que la mujer asesinó a su pareja apuñalándolo cuando estaba dormido en la cama.

Tras más de diez horas de deliberación, el jurado consideraba por tanto probado que la mujer aprovechó que el hombre estaba dormido para llevar a cabo este hecho, frente a la versión de la procesada, quien expresaba que el episodio se produjo tras un forcejeo para defenderse del varón.