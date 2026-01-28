La menor iba en bicicleta y el conductor ha dado negativo en la prueba de alcoholemia y drogas

Muere atropellado Noe, el niño de 13 años que ayudaba a mantener limpias las playas de Lanzarote

Compartir







Una niña de nueve años ha resultado herida tras ser atropellada por un camión mientras cruzaba un paso de peatones en Puente la Reina, en Navarra.

El suceso ha ocurrido en el kilómetro 16,4 de la carretera NA-1110, en Puente de la Reina, donde un camión ha atropellado a la niña que iba montada en su bicicleta y se encontraba cruzando el paso de peatones. El vehículo de grandes dimensiones embistió a la menor, que salió despedida. Sin embargo, afortunadamente la pequeña ha resultado herida leve.

La niña fue trasladada inmediatamente al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, para realizarle una valoración médica y confirmar que la menor no sufría ningún tipo de lesión. Por otro lado, el conductor del vehículo implicado es un hombre de 40 años, que también ha resultado ileso.

En cuanto a las pruebas de alcoholemia y drogas que se han practicado al conductor, todas han resultado negativas. Y en estos momentos, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra se está encargando de instruir las diligencias del suceso.