Cinco años sin rastro de Leonardo y Stephanie: su madre los sacó del colegio en Málaga y se los llevó a Rusia

30 ENE 2026

Leonardo y Stephanie Centeno desaparecieron hace cinco años en Málaga: su madre se los llevó a Rusia sin consentimiento paterno

"No los volverás a ver": la amenaza de la madre de Leonardo y Stephanie a su padre

Este jueves 29 de enero de 2026 se han cumplido cinco años de la desaparición en España de Leonardo y Stephanie Centeno, dos hermanos que fueron sacados del país sin consentimiento paterno y cuyo paradero sigue siendo una incógnita. Lo que comenzó como un fin de semana de visitas pactadas terminó convirtiéndose en un caso de sustracción parental internacional que ha dejado a un padre sin respuestas y a dos menores españoles fuera del alcance de la justicia. Su madre se los llevó a Rusia.

Leonardo Centeno desapareció el 29 de enero de 2021 en Casares (Málaga) cuando tenía cinco años. Había nacido el 24 de noviembre de 2015 y medía aproximadamente 1,20 metros. Su hermana mayor, Stephanie Centeno, nacida el 26 de mayo de 2014, tenía seis años en el momento de la desaparición y también medía en torno a 1,20 metros. Ambos figuran desde entonces como menores desaparecidos en los registros oficiales del Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), organismo dependiente del Ministerio del Interior, y de la asociación SOS Desaparecidos. "Es un caso del que estamos atentos. Las alertas siguen activas", ha apuntado esta semana a la web de 'Informativos Telecinco' Joaquín Amills, presidente de la asociación.

La sustracción de los menores fue declarada ilícita por un juzgado de Estepona, que dictó sentencia firme calificando el traslado como un secuestro parental internacional. Los hechos ocurrieron cuando la madre de los niños, de nacionalidad española y rusa, recogió a Leonardo y Stephanie en el colegio de Casares y se los llevó fuera de España sin el consentimiento del padre, Heriberto Centeno, que tenía la custodia exclusiva desde 2019. A todo esto se sumaba una prohibición judicial de salida del territorio nacional y de expedición de pasaporte para los menores, medidas que, pese a estar vigentes, no impidieron la sustracción.

El calvario del padre de los hermanos

Desde entonces, la investigación y el proceso de restitución se han visto bloqueados por la falta de cooperación internacional y por el contexto del conflicto bélico en Rusia, país de origen de la madre, donde se cree que se encuentran los menores. El padre ha denunciado en varias ocasiones que, pese a las resoluciones judiciales a su favor, "las sentencias son papel mojado" y que la madre llegó a decirle: "No volverás a verlos".

Heriberto Centeno relató hace dos años el calvario que ha atravesado a raíz de la desaparición de sus hijos, según 'Libertad Digital' y 'La Opinión de Málaga'. El profesor explicó que, tras no poder contactar con ellos, intentó denunciar la desaparición y no se lo permitieron hasta tres meses después. "Solo me siento vivo cuando lloro su ausencia. El resto del tiempo, inerte", afirmó el docente, que también denunció el "desamparo institucional" y el coste personal y económico de intentar recuperar a sus hijos.

Leonardo tendría 10 años y Stephanie 11

A día de hoy, Leonardo tendría 10 años y Stephanie 11. El tiempo ha convertido su ausencia en una herida crónica: su padre no sabe si están escolarizados, si están sanos o incluso si siguen con vida. Los menores, descritos por su entorno como niños tranquilos y aficionados a juegos similares a concursos de cocina, quedaron atrapados en un conflicto que excede su edad y su inocencia. Heriberto, durante un tiempo, llegó a enviar cada ocho horas correos a la madre pidiendo una señal de vida, pero nunca recibió respuesta.

Cinco años después, el caso de Leonardo y Stephanie Centeno sigue abierto. El secuestro parental fue reconocido por la justicia, pero los menores continúan fuera de España y su paradero exacto sigue sin confirmarse. Como ocurre en otros muchos casos de sustracción internacional, el tiempo avanza más rápido que los mecanismos para resolverlos, y la ausencia de los niños se prolonga sin una fecha de regreso.