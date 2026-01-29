Emma Heming Willis ha revelado que el actor padece otro síntoma clínico conocido como anosognosia, muy común en pacientes con demencia frontotemporal

Bruce Willis continúa haciendo frente a la demencia frontotemporal, la enfermedad neurodegenerativa que lo alejó definitivamente del cine y ha transformado por completo su vida y la de su familia. A sus 70 años, el icónico actor vive en una casa exclusivamente para él y adaptada a sus necesidades, mientras su estado empeora por momentos. Y ahora, su esposa, Emma Heming Willis, ha revelado un detalle de su situación que ha llamado especialmente la atención: el protagonista de 'Jungla de Cristal' no sabe que padece demencia.

Durante su encuentro en el pódcast' Conversations with Cam', la mujer del actor se ha sincerado sobre la enfermedad de su marido y lo que supone convivir con ella. Según ha explicado, Bruce nunca ha sido plenamente consciente de su diagnóstico, algo que, paradójicamente, ella considera tanto un alivio como una carga.

"Lo bueno y lo malo de la enfermedad es esa... Bruce nunca se ha dado cuenta. Nunca ha unido los puntos y se ha dado cuenta de que padece esta enfermedad, y eso me alegra mucho. Me alegra mucho que no lo sepa", ha manifestado.

En este sentido, Emma ha aclarado que esta falta de conocimiento no se debe a una etapa de negación ni a una decisión personal del actor, sino a un síntoma clínico conocido como anosognosia, muy común en pacientes con demencia frontotemporal. Esta condición provoca que el cerebro no reconozca sus propios déficits, impidiendo que la persona sea consciente de su deterioro.

"La gente piensa que es negación, pero no lo es. Es la anosognosia. El cerebro está cambiando y ya no puede entender lo que le está pasando", ha subrayado la escritora.

Sobre cómo comenzó la enfermedad

Los primeros indicios de que algo no iba bien aparecieron hace varios años, aunque no fue hasta 2022 cuando la familia anunció públicamente que Bruce Willis padecía afasia, un trastorno neurológico que afecta al lenguaje y la capacidad de comunicarse. En ese momento, el actor decidió retirarse de la actuación, poniendo fin a su legendaria carrera en Hollywood.

Sin embargo, poco después los médicos determinaron que la afasia era solo una parte del problema. "Yo pensaba: 'Lo que quiera que esté pasando, este no es mi marido. No es el hombre con el que me casé. Algo está pasando y tengo que averiguarlo'", ha aseverado Emma en la entrevista.

En febrero de 2023, la familia confirmó que el diagnóstico definitivo era demencia frontotemporal, que afecta principalmente a las áreas del cerebro relacionadas con la personalidad, el comportamiento y el lenguaje. "Todas las formas de demencia son terribles, pero oír que tenía DFT... había escuchado que era lo peor de lo peor. Salí destrozada de esa cita médica", ha recordado. Por aquel entonces, las hijas que comparte con Bruce Willis sólo tenían 8 y 10 años.

"Cuando Bruce fue diagnosticado, lo fue con un tipo de demencia que afecta al lenguaje. Era ahí donde estaban nuestros huecos. Había falta de comunicación, malentendidos... Era raro, pero nunca llegué a pensar que serían síntomas de demencia temprana, ni siquiera había oído hablar de ella. Finalmente entendimos por qué estaba pasando todo esto. Tener un nombre para la enfermedad nos ayudó a seguir adelante", ha añadido. Ahora, la británica ya ha aprendido "a convivir con ello", ha sentenciado.