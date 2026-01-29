Liliana Sáenz, hija de Natividad de la Torre, pide transparencia y verdad en el funeral de las víctimas de Adamuz celebrado en Huelva

Última hora de la misa funeral de las víctimas de Adamuz

Compartir







El Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva se ha llenado este jueves de emoción y solemnidad con el funeral en memoria de las 45 víctimas del accidente de tren en Adamuz. Entre los asistentes, Liliana Sáenz de la Torre, hija de Natividad de la Torre, una de las fallecidas, se ha dirigido a los presentes con un discurso cargado de dolor, gratitud y exigencia de transparencia. La mujer ha recordado a su madre y a todas las familias afectadas, subrayando que solo con la verdad podrán comenzar a sanar. "Solo la verdad nos ayudará a curar esta herida", aseguró con voz firme ante autoridades, vecinos y familiares. La misa fue seguida por más de 4.000 personas.

El acto fue oficiado por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y contó con la presencia de los reyes, que encabezaban una delegación de autoridades formada por representantes del Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Huelva. Entre las autoridades presentes se encontraban tres ministros del Gobierno de España, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Liliana ha destacado la entrega de los vecinos de Adamuz y de los servicios de emergencias, la sanidad andaluza y Cruz Roja, agradeciendo su apoyo desde el primer momento. "Sin pensar en las consecuencias, no dudaron en acompañar a nuestros heridos hasta asegurarse de que estaban a salvo", ha apuntado, recordando el compromiso y cariño que acompañaron a las familias en aquel fatídico día.

PUEDE INTERESARTE El Ministerio aún no ha enviado a la Comisión el informe de la auscultación de ultrasonidos que se hizo al tramo de Adamuz

En su intervención, Liliana también ha criticado la lentitud de la información oficial tras el accidente. "Permitidme una crítica a la lentitud de la información: es mejor saber que imaginar", ha afirmado, evidenciando la frustración de los familiares ante la falta de claridad. Además, ha subrayado que las víctimas no son solo cifras: "Ellos no solo son los 45 del tren. Ellos eran nuestra familia… Somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad, porque solo la verdad nos curará la herida que nunca sanará". Por otra parte, la hija de Natividad ha recordado que "este era el único funeral que cabía en esta despedida, pues la única presidencia que queremos a nuestro lado es la del Dios que hoy aquí se ha hecho presente en el pan y el vino, bajo la mirada de su madre, en su advocación de la Virgen de Cinta".

Liliana ha contado con el apoyo de su hermano Fidel

Liliana ha realizado el discurso en un ambiente de recogimiento y emoción, acompañada de su hermano Fidel, quien había hecho pública recientemente una dura carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, criticando la gestión de la tragedia. Durante su intervención, Liliana también ha lanzado una crítica velada al clima político en España al afirmar que las 45 víctimas "eran parte de una sociedad tan polarizada que empezó a resquebrajarse hace mucho tiempo y no nos estábamos dando cuenta". Las palabras de Liliana han reforzado la voz de las familias de Adamuz: la memoria de los fallecidos debe ir acompañada de justicia, transparencia y respuestas claras por parte de las autoridades.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El acto se cerró con un sentido homenaje que unió el dolor de los familiares con el reconocimiento de toda la comunidad, dejando claro que, a pesar de la tragedia, las familias seguirán reclamando la verdad y manteniendo viva la memoria de los 45 fallecidos. Liliana agradeció especialmente a las instituciones que se pusieron "de frente desde el minuto cero, soportando el caos y los envites de nuestra propia angustia", reconociendo su apoyo durante todo el proceso.