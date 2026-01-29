El PP y el PSOE discrepan en el Senado sobre si sería obligatoria la presencia de Sánchez

El PP también ha citado a Pedro Sánchez, pero el Gobierno ha usado su potestad de designar al miembro del Ejecutivo que da hoy las explicaciones ante la Cámara Alta
El PP ha forzado la maquinaria y obliga hoy al Gobierno a acudir al Senado donde los populares tienen mayoría absoluta, para dar explicaciones sobre los dos últimos accidentes ferroviarios de Adamuz, en Córdoba y Gelida, en Barcelona, ambos con resultados mortales. El ministro de Transportes, Óscar Puente, es el encargado de ofrecer los detalles de la investigación oficial sobre estos dos siniestros, aunque, en paralelo, el tribunal de instancia de Montoro, instruye la correspondiente causa penal con el apoyo de tres fiscales.
La comparecencia se produce once días después del accidente de Adamuz, que provocó la muerte de 45 personas y mantiene suspendida la alta velocidad entre el sur y el centro peninsular, y nueve después del siniestro de Gelida, donde falleció un maquinista y provocó la suspensión durante varios días del servicio de Rodalies.
La Comisión de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que investiga el accidente, apoya la tesis de que el siniestro se produjo por un defecto en una soldadura de los carriles de la vía, mientras espera que el gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, le explique por qué en su día se habló de renovación integral de la línea Madrid-Sevilla, pese a que no se cambió toda la vía.
Los portavoces del PP y del PSOE en el Senado, Alicia García y Juan Espadas, respectivamente, han intervenido este jueves al inicio del pleno extraordinario sobre la seguridad ferroviaria para poner de relieve sus discrepancias jurídicas sobre si sería obligatorio que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que fue convocado, estuviera presente.
Este debate entre García y Espadas se ha dado al comenzar el pleno, tras entrar al hemiciclo el ministro de Transportes, Óscar Puente, entre abucheos de la bancada mayoritaria del PP con gritos de "¡dimisión!", y de un minuto de silencio por las víctimas de los siniestros ferroviarios y la promesa como nuevo senador de Sergio Barasoain, del PSN.
Puente tiene este pleno una doble comparecencia para explicar los choques de trenes en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), tras el primer punto de orden del día, que era una comparecencia de Sánchez para el mismo asunto.
Una comparecencia que era conocido que no tendría lugar, pues el Gobierno indicó que el presidente dará las explicaciones el 11 de febrero en el Congreso.
El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha leído el punto del orden del día y ha informado también de esa decisión del Gobierno, antes de que García haya pedido la palabra para lamentar que Sánchez no esté "porque no quiere estar", ya que este jueves "no tiene agenda, no tiene justificación y no tiene excusa".
Ha recordado que "según el Reglamento" del Senado tendría Sánchez la "obligación legal, política y especialmente moral" de estar presente, en referencia a la última reforma reglamentaria, con rango de ley, aprobada por la mayoría del PP el año pasado.
"Ha preferido quedarse en el búnker de la Moncloa escondido", ha añadido García, que se ha preguntado "qué tiene que ocurrir en España para que el presidente venga" y le ha tildado de "cobarde con la verdad, cruel con las víctimas y déspota con el Parlamento".
A continuación, ha pedido también la palabra Espadas, para indicar que la Constitución, con rango superior a la ley, establece que el Gobierno puede decidir cuál de sus miembros da explicaciones en las Cortes cada vez.
Espadas ha recordado que el Gobierno anunció que Sánchez lo hará en el Congreso el día 11 antes de que el Senado le citara para hoy.
El portavoz del PSOE también ha lamentado las transgresiones al Reglamento que hace el PP en el Senado, como que la última Junta de Portavoces debatiera este asunto antes de que fuese admitido por la Mesa o que en la comparecencia de Puente vaya a intervenir el PP en último lugar, siendo el grupo proponente, por lo que reglamentariamente le tocaría al inicio.
Al debate se ha sumado el senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo para expresar una "enérgica protesta por la incomparecencia del presidente del Gobierno".
El PNV pide al Gobierno que primero "se centre en la atención a las víctimas" y depués, "en la investigación del accident"
El senador del PNV Igotz López ha criticado que tanto el Gobierno actual como los anteriores llevan más de una década sin invertir lo suficiente en el mantenimiento y renovación de la infraestructura ferroviaria, lo que, según él, ha generado una situación de riesgo acumulado. A raíz del accidente de Adamuz, afirma que “esta vez la bala salió”, y exige al ministro de Transportes, Óscar Puente, una investigación completa que detalle todo el recorrido del material afectado, desde su fabricación hasta la última revisión. Reclama conocer no solo qué falló, sino por qué y cómo evitar que vuelva a ocurrir. Además, insta al ministro a centrarse en la gestión y dejar de lado las polémicas.
Vox critica presencia en la misa funeral de Huelva de "politicuchos" con "cara de pena que engañan al pueblo"
El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz, Ricardo López Olea, ha criticado que la misa funeral que se oficiará este jueves en Huelva por las víctimas del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) vaya a contar con la presencia de "politicuchos" que van a poner "cara de pena" mientras "engañan al pueblo".
El Palacio de Deportes 'Carolina Marín' de Huelva capital acogerá a las 18,00 horas de este la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz oficiada por el obispo, Santiago Gómez Sierra, y a la que acudirán los reyes de España, Felipe VI y Letizia.
También estarán presentes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los ministros de Política Territorial, y de Agricultura Pesca y Alimentación, Ángel Víctor Torres y Luis Planas, respectivamente, así como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Jorge Azcón ve inadmisible que se mantengan los precios del AVE y reclama la dimisión de Puente
El candidato del PP a la reelección como presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha reiterado este jueves su petición de dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por la situación del servicio ferroviario, y ve “inadmisible” que los precios se mantengan “cuando la calidad y el servicio de los trenes se ha deteriorado extraordinariamente”.
Así lo ha puesto de manifiesto ante los medios en el marco de la campaña de las elecciones autonómicas aragonesas con motivo de la comparecencia en el Senado de Puente para dar explicaciones por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) en el que murieron 45 personas.
Para el además presidente de Aragón es “absolutamente inaceptable” lo que, a su juicio, está ocurriendo con los trenes, el AVE y el sistema convencional tanto en Aragón como en el conjunto de España, y ha acusado al ministro de mentir y al organismo que dirige de las consecuencias que atraviesa el servicio.
El candidato ha reclamado “un plan de mantenimiento” y ha criticado “las ambigüedades y las falsas promesas que se han hecho de aumento hasta 350 kilómetros en las vías del AVE, cuando la realidad es que cada día el AVE tiene más limitaciones y sufre más retrasos”.
UPN y Vox atacan durantemente a Puente, mientras que Más Madrid o Geroa Bai le piden más explicaciones
Las intervenciones de algunos partidos de la oposición del Grupo Mixto en el Senado han evidenciado la fuerte división política en torno a la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida.
La primera en intervenir ha sido María Mar Caballero, de UPN integrada en el Grupo Mixto, que ha responsabilizado a Puente, calificándolo de “responsable último” y denunciando el deterioro del servicio ferroviario. Criticó su “palabrería” y su insistencia en anunciar nuevas obras, y se sumó a las peticiones de dimisión.
Desde Vox, la senadora Paloma Gómez lanzó las críticas muy duras, acusando a Puente de “polemizar y mentir” y de eludir responsabilidades. Sostuvo que el siniestro de Adamuz representa “un fracaso político con responsables claros” y reprochó al ministro haber “esperado, minimizado y escudado en tecnicismos”, reclamando de forma contundente su dimisión.
En contraste, la senadora de Más Madrid, Carla Antonelli, defendió la actuación del ministro y acusó al PP de utilizar la tragedia con fines partidistas. Señaló que Puente ha actuado con transparencia y recordó que los populares arrastran su propia gestión polémica en episodios como la DANA o el accidente del metro de Valencia. Antonelli insistió en que las responsabilidades deben exigirse cuando concluya la investigación oficial y preguntó al ministro si considera que podría haber hecho más para evitar la tragedia.
Por su parte, la senadora por Izquierda Confederal, Uxue Barkos, ha denunciado las peticiones urgentes de dimisión sin interesarse por la investigación en torno a lo ocurrido”. La senadora ha planteado una única cuestión a Puente, sobre la velocidad de los trenes y si estos “han ido demasiado rápido”, algo que ha planteado de cara “al futuro, por la seguridad de los usuarios”.
Puente dice que "desde los primeros instantes" se supo que había dos trenes accidentados
Puente, ha defendido este jueves que "desde los primeros instantes" posteriores al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero en el que murieron 45 personas, las autoridades fueron conscientes de la existencia de dos trenes accidentados.
"Desde los primeros instantes se fue consciente de la existencia de dos trenes accidentados y así se comunicó a los servicios de emergencia" ha defendido Puente al arrancar su comparecencia en el Senado a petición del PP para dar cuenta de los recientes accidentes ferroviarios en Adamuz y en Gelida (Barcelona), además de los incidentes en el servicio de Rodalies en Cataluña.
El ministro ha querido contestar así a quienes aseguran que en los primeros momentos tras el accidente hubo confusión sobre la magnitud del accidente, y también se ha referido a las críticas sobre la supuesta falta de transparencia por parte del Gobierno respecto a la evolución de la investigación.
"Los afectados tienen derecho a conocer la verdad y con ella podremos restaurar la confianza de la ciudadanía en nuestro sistema ferroviario", ha dicho Puente, que ha recordado que desde el accidente ha dado cuatro ruedas de prensa -sin límite de preguntas- y que comparece en sede parlamentaria once días después del siniestro, sobre el que también tiene previsto comparecer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo 11 de febrero.
Varios senadores catalanes llegan tarde al Pleno del Senado sobre la situación ferroviaria al retrasarse su tren
Varios senadores catalanes de Junts y PSC, entre otros, no han llegado a tiempo al inicio del Pleno del Senado que acoge la comparecencia del ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, para hablar sobre el accidente de Adamuz y la situación de Rodalies debido al retraso de los trenes en los que viajaban a Madrid.
Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, algunos senadores han cogido los primeros trenes que unen algunos puntos de Cataluña con Madrid para estar en la comparecencia extraordinaria de Puente, pero no han llegado a tiempo al inicio del Pleno.
Y es que las limitaciones temporales de velocidad en algunos tramos de la línea que une Barcelona con Madrid ha provocado retrasos severos en la llegada de estos trenes, por lo que algunos senadores, que han cogido los primeros trenes de la mañana, no han conseguido llegar a tiempo al inicio del Pleno.
Puente reconoce que "aún no hay fecha" para restablecer el servicio, aunque espera que sea en 10 días
Puente ha cerrado su intervención en el Pleno del Senado confirmando que no es posible fijar una fecha para restablecer el servicio de Alta Velocidad en la línea entre Madrid y Andalucía. El ministro ha confirma que el juzgado de Montoro ha permitido actuar ya en la vía accidentada, pero, aunque hay la voluntad de reabrirla en 10 días, "aún no hay fecha" definitiva para su apertura.
Puente asegura que “la línea Madrid-Sevilla no es una línea abandonada ni olvidada”
Óscar Puente, ha asegurado que la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, en la que ocurrió el accidente de Adamuz el pasado 18 de enero, "no está olvidada ni abandonada", al mismo tiempo que ha defendido que la respuesta del conjunto de la sociedad y de todas las instituciones "ha estado a la altura".
El ministro ha reiterado que la renovación a la que fue sometida esta línea en los últimos años fue integral, aclarando que el término 'integral' no supone levantar todas las vías y cambiarlas, sino actuar "de manera progresiva, ordenada y compatible" con la explotación ferroviaria, sustituyendo los elementos que lo requieran con arreglo a criterios técnicos.
"No se toman decisiones aleatorias, sino que se hace conforme a un criterio técnico, y todas las actuaciones realizadas en la renovación están respaldadas por contratos públicos con pliegos técnicos detallados", ha argumentado.
Puente ha explicado, como ejemplo, que la línea cuenta con aproximadamente 1,6 millones de traviesas en vías generales. Aunque en un primer momento solo se propuso la sustitución de un número limitado, tras posteriores inspecciones se decidió abordar una renovación generalizada por fases.
En cuanto al carril, las actuaciones se realizaron de manera progresiva y basada en inspecciones técnicas. "No se ha optado por una sustitución indiscriminada, sino por intervenir cuando los parámetros de seguridad y estado así lo exigen, conforme a la normativa ferroviaria y a la buena práctica técnica", ha explicado.
En cuanto a la respuesta de las instituciones, Puente ha agradecido "la unidad y la lealtad" que asegura que han mostrado todas las instituciones: "Es digna de mención y de elogio", incluyendo los servicios de emergencia y sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Ayuntamiento y a los vecinos y vecinas de Adamuz.
"Soy consciente de que no hay palabras para describir adecuadamente el dolor que causan estas tragedias, pero también permiten medir la capacidad de respuesta de una sociedad, y la nuestra -quiero decirlo alto y claro- ha estado a la altura. Entre todos los servidores públicos que han participado en las tareas de rescate, ha sido ejemplar", ha enfatizado.
Dura crítica de Óscar Puente a la difusión de bulos y mentiras en los medios de comunicación y redes sociales.
Óscar Puente, ha acusado este jueves a la "derecha política y mediática" de esparcir "bulos conscientes" sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), advirtiendo de forma velada al PP de que la desinformación interesada "sólo beneficia" a quienes "no creen en las instituciones" ni en el país.
En ese sentido, el ministro ha llamado la atención sobre una estrategia de "desinformación planificada" que responde a la "irrupción de un neofascismo que busca aniquilar convivencia, minar la confianza de las instituciones el miedo, que es su caldo de cultivo".
"He leído y escuchado auténticas barbaridades, algunas ya con cierta antigüedad, como que derivamos cientos de millones que debían emplearse en el mantenimiento de nuestra red ferroviaria a impulsar el ferrocarril en otros países como Marruecos", ha expresado sobre una operación que, según su versión, constituye una operación de venta de trenes concediendo un préstamo que debe ser reembolsado.
"Son bulos conscientes tras los que se encuentra la derecha política y mediática", ha agregado, mencionado otros "bulos" como que se habían usado "carriles chinos de baja calidad" u "otros materiales low cost" en la renovación del tramo ferroviario Madrid-Sevilla, la rotura de un carril viejo como causa del descarrilamiento o que los trenes auscultadores de las vías "estén abandonados y vandalizados".
Así, se pretende generar la "imagen falsa" de un Estado en el que "nada funciona" y en el que los ciudadanos están "a su suerte" y "desprotegidos", con el objetivo final de hacer "más digeribles" determinados "discursos autoritarios", ha expuesto el ministro.
"Este es el juego de la ultraderecha y lamentablemente a veces de la derecha también, y yo les llamo a la reflexión, porque esto, a los únicos que beneficia, es a los que no creen en nuestras instituciones, a los que no creen en nuestros país", ha zanjado.
Feijóo anuncia una comisión de investigación en el Senado por el accidente de Adamuz
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este jueves la creación en el Senado de una comisión de investigación parlamentaria tras el accidente ferroviario de Adamuz para que se conozca la situación de mantenimiento y seguridad del ferrocarril español.
Feijóo ha hecho este anuncio en una entrevista en Antena 3 en la que ha resaltado la necesidad de crear esta comisión después de que el Gobierno haya mentido sobre el accidente, ha afirmado.
La comisión ha dicho que se creará de forma inmediata y la solicitud correspondiente se va a presentar este mismo jueves en la Cámara Alta.
Ha argumentado que la "obligación" de su partido, dado que el Gobierno "está ocultando" y "está engañando" a los españoles es saber cómo está la alta velocidad y cómo están Rodalies y Cercanías.
Puente asegura que "los anticipos a las víctimas son una mejora del sistema" tras los retrasos de anteriores accidentes ferroviarios
Óscar Puente ha recordado que el sistema de indemnizaciones a las víctimas de accidentes ferroviarios permite adelantar pagos a las víctimas y evitar situaciones de penuria económica para las víctimas o sus familiares.
El Gobierno anuncia 20 millones de euros para indemnizar a las víctimas de Adamuz y Gelida
El ministro detalla minuto a minuto cómo fue el accidente de Adamuz y la intervención de los responsables del servicio
Óscar Puente ha entrado de lleno en la descripción de cómo fueron los minutos posteriores tras el descarrilamiento del tres de Irio en Adamuz. En el pormenorizado ha abordado las llamadas entre el centro de control y los maquinistas o interventores de ambos trenes. También la llegada de los primeros operativos de la Guardia Civil y Cruz Roja.
Transportes y Generalitat crean grupo de trabajo para Rodalies y darán información semanal
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Cataluña han creado un grupo de trabajo para el seguimiento de las actuaciones que monitorizará las acciones que se están llevando a cabo en las Rodalies de Cataluña.
Este grupo de trabajo estará integrado por representantes de Renfe, Adif y la Generalitat de Cataluña, según ha indicado en un comunicado el departamento que dirige Óscar Puente.
Puente insiste en la reforma "integral" de la vía en base a documentos públicos
Óscar Puente: "la primera patrulla de la Guardia Civil llega a las 20:00 horas"
�Óscar Puente ha situado a las 20:00 hora la llegada a la zona del accidente de Adamuz, Córdoba, la llegada de la primera patrulla de la Guardia Civil. Dos minutos más tarde es un equipo de Cruz Roja, el que accede al lugar de la tragedia.
Óscar Puente habla de "estupor" en el inicio de su compareecencia por las críticas a la ausencia de Pedro Sánchez
Tras veinte minutos de cuestiones previas, el titular de Transportes ha puesto de manifiesto que Sánchez ya ha anunciado su comparecencia en el Congreso de los Diputados el 11 de febrero. "Parece que lo razonable es que la comparecencia que haga el presidente del Gobierno sea después del ministro del ramo y en la Cámara en la que todos los grupos están representados", ha argumentado.
Por otro lado, Puente ha comparado la disposición de Sánchez a comparecer frente a la del expresidente Mariano Rajoy en el accidente ferroviario de Angrois, en las proximidades de Santiago de Compostela, en 2013. "En aquella ocasión, el presidente del Gobierno no consideró necesaria su comparecencia ni en el Congreso ni en el Senado ni en ningún momento, pero es que ni siquiera la ministra del ramo consideró oportuno comparecer en el Senado", ha señalado.
"Puesto que he escuchado aquí hablar de las víctimas y decir que si las víctimas no merecen la presencia del presidente del Gobierno, la pregunta que cabe hacer es si los 80 muertos de Angrois no merecían la presencia del presidente del Gobierno", ha argumentado.
Vox denuncia la "falta de democracia" por parte de Pedro Sánchez, por no dar explicaciones ante el Senado por los accidentes ferroviarios
Vox se ha sumado a las protestas del Partido Popular por la delegación de Óscar Puente para dar explicaciones en nombre del Gobierno de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida. Para el representante del partido de Santiago Abascal, la negativa de Sánchez responde a la "falta de democracia" del presidente ante la tragedia mortal vivida en Córdoba y Barcelona.
El Ministerio aún no ha enviado a la Comisión el informe de la auscultación de ultrasonidos que se hizo al tramo de Adamuz
