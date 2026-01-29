El PP y el PSOE discrepan en el Senado sobre si sería obligatoria la presencia de Sánchez

Los portavoces del PP y del PSOE en el Senado, Alicia García y Juan Espadas, respectivamente, han intervenido este jueves al inicio del pleno extraordinario sobre la seguridad ferroviaria para poner de relieve sus discrepancias jurídicas sobre si sería obligatorio que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que fue convocado, estuviera presente.

Este debate entre García y Espadas se ha dado al comenzar el pleno, tras entrar al hemiciclo el ministro de Transportes, Óscar Puente, entre abucheos de la bancada mayoritaria del PP con gritos de "¡dimisión!", y de un minuto de silencio por las víctimas de los siniestros ferroviarios y la promesa como nuevo senador de Sergio Barasoain, del PSN.

Puente tiene este pleno una doble comparecencia para explicar los choques de trenes en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), tras el primer punto de orden del día, que era una comparecencia de Sánchez para el mismo asunto.

Una comparecencia que era conocido que no tendría lugar, pues el Gobierno indicó que el presidente dará las explicaciones el 11 de febrero en el Congreso.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha leído el punto del orden del día y ha informado también de esa decisión del Gobierno, antes de que García haya pedido la palabra para lamentar que Sánchez no esté "porque no quiere estar", ya que este jueves "no tiene agenda, no tiene justificación y no tiene excusa".

Ha recordado que "según el Reglamento" del Senado tendría Sánchez la "obligación legal, política y especialmente moral" de estar presente, en referencia a la última reforma reglamentaria, con rango de ley, aprobada por la mayoría del PP el año pasado.

"Ha preferido quedarse en el búnker de la Moncloa escondido", ha añadido García, que se ha preguntado "qué tiene que ocurrir en España para que el presidente venga" y le ha tildado de "cobarde con la verdad, cruel con las víctimas y déspota con el Parlamento".

A continuación, ha pedido también la palabra Espadas, para indicar que la Constitución, con rango superior a la ley, establece que el Gobierno puede decidir cuál de sus miembros da explicaciones en las Cortes cada vez.

Espadas ha recordado que el Gobierno anunció que Sánchez lo hará en el Congreso el día 11 antes de que el Senado le citara para hoy.

El portavoz del PSOE también ha lamentado las transgresiones al Reglamento que hace el PP en el Senado, como que la última Junta de Portavoces debatiera este asunto antes de que fuese admitido por la Mesa o que en la comparecencia de Puente vaya a intervenir el PP en último lugar, siendo el grupo proponente, por lo que reglamentariamente le tocaría al inicio.

Al debate se ha sumado el senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo para expresar una "enérgica protesta por la incomparecencia del presidente del Gobierno".