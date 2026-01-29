La campaña solidaria del mallorquín de 28 años supera los 750.000 euros en 24 horas para financiar un tratamiento contra el cáncer

Xisco Quesada, el joven de 28 años que lucha contra un cáncer de páncreas terminal, pide ayuda: "Me quedo sin recursos"

Compartir







La recaudación impulsada por Xisco Quesada, el mallorquín de 28 años que narra en redes sociales su día a día con un cáncer de páncreas con metástasis, ha recibido cientos de aportaciones en apenas un día después de que el joven difundiera un vídeo en el que pedía ayuda para costear su tratamiento contra la enfermedad.

La campaña de GoFundMe lanzada por Xisco ha superado ya los 750.000 euros en la tarde de este jueves, alrededor de 24 horas después de que emitiera ese mensaje en el que explicó que no contaba con recursos suficientes para afrontar en solitario el tratamiento en la sanidad privada. Más de 37.000 personas han enviado donaciones al joven, que cuenta con miles de seguidores en plataformas como Instagram o TikTok, donde se ha extendido rápidamente esta cadena de apoyo. Medios locales como 'Diario de Mallorca' se han hecho eco de la noticia.

El mensaje de Xisco en el que pide colaboración

Xisco publicó el vídeo en el que solicita ayuda el pasado 28 de enero y acumula más de 200.000 ‘me gusta’. En él, detalló que lleva ingresado desde el 21 de noviembre y que desde el 31 de diciembre, debido a la delicada situación que le indicaban los médicos, no ha podido ver a sus hijos. Asimismo, afirmó que tanto él como su familia habían hecho todo lo posible para costear las terapias experimentales, pero que el dinero reunido ya no es "suficiente".

Ante sus seguidores, relató: "Tuve que buscar soluciones fuera de Mallorca porque, por protocolo, ya no había más opciones". "Mientras haya vida, yo sigo", agregó, manifestando una idea que siempre tiene presente. Xisco asegura que todo el dinero recaudado con la nueva campaña irá destinado al tratamiento "hasta que pueda salvarme y volver a casa", manteniendo en cualquier caso su compromiso con la lucha contra la enfermedad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El actor Miguel Ángel Silvestre o los futbolistas Carles Aleñà y Antonio Sánchez Navarro han aportado ayuda

"Si sale mal, entre un 60% y un 70% de lo recaudado se donará a asociaciones que investiguen curas para esta enfermedad", explicó. El 30% o 40% restante se destinaría a devolver el dinero a los familiares que siempre le brindaron apoyo.

La magnitud del respaldo recibido se percibe también en la diversidad de quienes han querido aportar su ayuda. Junto a miles de donaciones anónimas, la lista pública de colaboradores incluye a rostros conocidos como el actor Miguel Ángel Silvestre o los futbolistas Carles Aleñà y Antonio Sánchez Navarro. Un apoyo que, según ha recalcado el propio Quesada, no se mide solo en términos económicos. “No pido ni un euro a nadie que no pueda o no quiera; compartir es gratis”, ha escrito en la plataforma, donde ha agradecido cada gesto y ha pedido que cualquier contribución nazca del corazón.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La lucha de Xisco: del diagnóstico a casarse con su pareja

El origen de esta lucha se remonta a un dolor abdominal que inicialmente fue atribuido a una gastritis o a una sobrecarga muscular derivada del trabajo y el deporte. Sin embargo, las pruebas médicas acabaron confirmando el peor diagnóstico en junio de 2025: un tumor de páncreas con metástasis hepática inoperable: "En ese momento sentí que se me caía el mundo". Apenas 48 horas después, pidió matrimonio a su pareja, se casó, celebró el primer cumpleaños de su hijo pequeño y firmó su testamento, todo ello mientras asumía el pronóstico médico de no llegar a los 30 años.

Pese a ello, el joven mallorquín continuó compartiendo mensajes de esperanza con sus seguidores y con otros pacientes. En uno de sus últimos vídeos llegó a anunciar una evolución favorable, con una reducción tanto del tumor como de la metástasis, un avance que atribuyó al trabajo médico y al apoyo recibido. "Hoy toca llorar de alegría y dar las gracias", escribió entonces en redes sociales. No obstante, su situación volvió a complicarse, un giro que ha reforzado aún más su determinación de seguir luchando y que explica la urgencia del llamamiento solidario que ahora ha movilizado a miles de personas.