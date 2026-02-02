La hermana de Belén convivían en diferentes plantas de la misma casa

El presunto autor del crimen machista de Mos se quita la vida antes de ser detenido por la Guardia Civil

PontevedraLa Guardia Civil investiga el asesinato de Belén, de 52 años, en el municipio pontevedrés de Mos este domingo como un caso de violencia machista después que el autor se suicidase antes de ser detenido por los agentes.

Fue la hermana de María Belén, la víctima, fue quien dio aviso de lo acontecido pasada las 13:30 tras escuchar ruidos en el inmueble, donde convivían en diferentes plantas.

Al bajar a comprobar qué sucedía halló el cuerpo de la mujer asesinada y pudo ver al agresor escapando de la zona.

Después de asesinar a su expareja el agresor huyó a una vivienda de O Porriño y se atrincheró durante horas. Efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) entraron en el edificio pasadas las nueve y media de la tarde, donde hallaron al varón muerto y con heridas de arma blanca.

La fallecida, que mantenía una relación con el presunto homicida que, de acuerdo con varias fuentes, se habría roto hace unas semanas pese a que mantenían el contacto, no formaba parte del sistema VioGén.

Conmoción y luto oficial en Mos por lo acontecido

Representantes institucionales y vecinos de Mos han guardado un minuto de silencio en recuerdo de la fallecida y han expresado su solidaridad y apoyo hacia su familia y allegados.

Además, la corporación local celebrará este lunes un pleno extraordinario para decretar luto oficial por la mujer asesinada, después de que la alcaldesa Nidia Arévalo haya trasladado que el crimen tiene "consternados" a los habitantes del municipio.

En tres de los cinco feminicidios de 2026 constaban denuncias previas por violencia machista, el 60 %. Tres víctimas eran españolas y dos extranjeras, mientras que cuatro agresores son de nacionalidad española.

Asistencia a las víctimas

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización