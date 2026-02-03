Detienen a un profesor en Palma por acosar a una chica: más alumnas denunciaron al docente
La Policía Nacional ha detenido a un profesor de Palma por acosar a una alumna tras lo cual otras chicas también han denunciado al docente y han solicitado órdenes de alejamiento.
Según ha indicado en nota de prensa la Jefatura Superior, a finales de diciembre, una joven denunció que un número oculto le llamaba de manera insistente y reiterada todos los días, incluso en muchas ocasiones a altas horas de la noche, provocándole nerviosismo y alteración.
En aquel momento, el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Centro de la Policía Nacional inició una investigación para aclarar la situación. Días más tarde, la víctima volvió a denunciar que el acoso telefónico continuaba con llamadas en número oculto. La joven explicó que el llamante le preguntaba "si se iban a ver" y le decía que "le echaba de menos".
A principios de año, la chica afirmó en dependencias policiales que continuaba recibiendo llamadas incesantemente, pero en esta ocasión desde un número de teléfono en concreto.
Llamaba a las chicas por número oculto
Pensando que era el número personal del presunto autor de las llamadas anteriores, la víctima habló con él y se percató de que se trataba de la misma persona que le llamaba en oculto. La chica ha sufrido por estos hechos ansiedad, problemas para conciliar el sueño y tuvo que pedir otro número de teléfono.
A partir de ese momento, los agentes identificaron al titular de la línea para ver qué relación podría tener con la víctima y descubrieron que se trataba de un profesor del centro en el que estudiaba la joven. El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de acoso y se ha decretado una orden de alejamiento entre el varón y la chica.
Posteriormente a la investigación inicial, se han localizado otras cinco mujeres que podrían haber sido víctimas de hechos de similares características. En vista de ello los investigadores les tomaron declaración y tres de ellas formularon denuncia y han solicitado una orden de protección.