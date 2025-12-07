Durante el curso 2024/2025 fueron atendidos171 profesores en el servicio del Defensor del Profesor

Una de esas agresiones es la sufrida por un profesor al que los alumnos le tiraron un tomate

MurciaANPE Murcia ha presentado su último Informe del Servicio El Defensor del Profesor, correspondiente al curso 2024/2025. El Informe muestra un importante aumento en algunos indicadores con respecto al curso anterior, sobre todo las dificultades para dar clase y para atender la diversidad, las conductas agresivas entre alumnos, las faltas de respeto y el síndrome de 'burnout' (profesor quemado).

El informe refleja que fueron atendidos 171 docentes, una cifra que refleja un ligero descenso respecto al curso anterior. Sin embargo, al analizar la evolución de los seis últimos cursos se observa una tendencia "claramente ascendente", lo que evidencia que "la conflictividad en los centros sigue creciendo".

Una de esas agresiones es la sufrida por un profesor al que los alumnos le tiraron un tomate: "Un alumno lo grabó y lo subieron a redes sociales", lamentaba el docente, según recoge La Opinión de Murcia.

ANPE constata un aumento de las conductas agresivas entre alumnos y del síndrome del 'profesor quemado'

El Servicio del Defensor del Profesor (DdP) es una iniciativa de ANPE puesta a disposición de todos los docentes de la CARM. Su finalidad es ayudar, guiar y apoyar a cualquier profesor que se vea involucrado en situaciones conflictivas relacionadas con la convivencia escolar-ya sea con alumnos, familias, la Administración Educativa o incluso con otros miembros del claustro.

ANPE destaca que el Servicio del DdP se ha convertido "en una herramienta única en la Comunidad Autónoma, pues ningún otro sindicato ofrece un recurso especializado de estas características".

El Servicio del DdP comenzó su andadura el 30 de noviembre de 2005, acaba de celebrar su 20 aniversario, con 3.253 docentes atendidos. El crecimiento en el número de consultas a lo largo de estos años evidencia tanto la utilidad del servicio como la creciente necesidad de apoyo ante los retos de convivencia que afrontan los docentes.

Del Informe Anual del curso 24/25 presentado por ANPE se pueden extraer múltiples conclusiones. De entre todas ellas destacan que la continuidad del Servicio del DdP "es imprescindible". "Los más de 3.200 casos atendidos desde su creación en la CARM muestran que este recurso sigue siendo absolutamente necesario para el profesorado murciano", añaden.