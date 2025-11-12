El Servicio de Inspección de Educación está trabajando en el asunto

Detienen un hombre por contactar con menores a través de redes sociales para tener encuentros sexuales en Cantabria

Torrelavega, CantabriaEl hombre de 43 años que ha sido detenido en Torrelavega por hacerse pasar por una persona mucho más joven en redes sociales para contactar con menores de edad y mantener citas con fines sexuales, ofreciéndoles a cambio dinero o la compra de efectos, es un profesor del CEIP Marina de Cudeyo.

Así lo han confirmado fuentes del Ejecutivo autonómico, que han indicado que el Servicio de Inspección de Educación está trabajando en el asunto y el consejero del ramo, Sergio Silva, ofrecerá unas declaraciones al respecto a las 12.15 horas, antes de comparecer en la Comisión de Economía para informar sobre el proyecto de presupuesto de su Consejería.

La investigación comenzó en la noche del pasado 7 de noviembre, cuando una mujer acompañada de su hija de 13 años denunció que, desde finales de octubre y a través de una red social de mensajería instantánea, una persona que utilizaba un perfil con la fotografía de un joven, aparentemente mayor de edad, había contactado con su hija con el propósito de concretar una cita con fines sexuales.

Denuncia mencionaba a otras menores de 13 años

En la denuncia, además de facilitar datos relativos al perfil denunciado, se mencionaba a otras menores de su misma edad, con las que también había contactado esa persona y con el mismo ánimo libidinoso.

Así, se identificó a otras tres menores que habían sido contactadas desde el mismo perfil de la red social, cuyo responsable les ofrecía dinero o la compra de productos a cambio de mantener contactos sexuales.

Los investigadores, conocedores de una posible cita entre el investigado y una víctima, establecieron un dispositivo durante la tarde del día 8 en una zona concreta de Torrelavega, lo que permitió la localización y detención del hombre como presunto autor de delitos de tentativa de agresión sexual y relativos a la prostitución y corrupción de menores.

Tras la detención se pudo constatar que el investigado se había hecho pasar por una persona mucho más joven para contactar con sus víctimas, como mostraba la fotografía de perfil utilizada.

Además, los agentes intervinieron diverso material informático al investigado, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo, que desarrolla en el ámbito docente, cuyo análisis está pendiente de autorización judicial.

El detenido permaneció en la Comisaría de la Policía Nacional en Torrelavega y posteriormente pasó a disposición judicial, que decretó su puesta en libertad.