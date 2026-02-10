La asociación prepara un homenaje para el próximo domingo 22 de febrero

La familia de Arek, el menor de 15 años y origen polaco que desapareció en aguas de La Guancha al ser arrastrado por una ola en el Charco del Viento cuando su encontraba junto a su hermana y su padre, trata de localizar a las dos personas que se tiraron al agua en los momentos más críticos del rescate.

La madre, Kasha, relata, a través de la Plataforma Canarias 1500 Km de Costa, que el primero era un hombre de piel negra, de unos 30 años, que llevaba una camiseta interior blanca y pantalones azules, probablemente vaqueros, y gafas de sol.

"Estaba sentado en un muro de roca leyendo un libro. Recuerdo que corrió hacia nosotros con un flotador salvavidas", detalla, subrayando que el segundo hombre "era blanco, probablemente de pelo castaño, alto y bien corpulento", y estaba acompañado por una mujer. "Rafal -su marido-- ya no tenía fuerzas y él tomó a mi hija y la llevó hasta arriba, colocándola en mis brazos", detalla.

La asociación prepara un homenaje para el próximo domingo

La asociación, junto con un grupo de voluntarios que ayudaron a la familia de Arek a intentar localizar su cuerpo infructuosamente, prepara un homenaje para el próximo domingo 22 de febrero del presente año.

Entre los participantes de los operativos de búsqueda se encuentran buceadores, apneístas, patrones de embarcaciones, psicólogas, sanitarios, agentes de la Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil y Policía Nacional (que prestaron su ayuda fuera de servicio) y miembros de ACUDROPOL, la asociación formada por agentes de distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, expertos en el pilotaje de drones.

Este acto se realizará al cumplirse el primer aniversario de la desaparición de Arek, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. La asociación para prevenir accidentes acuáticos anima a cualquier persona que pueda aportar algún dato al respecto que se ponga en contacto a través de canarias1500kmdecosta@gmail.com o vía mensaje directo a través de redes sociales (Facebook, Instagram, X y TikTok).