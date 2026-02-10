Antoni Mateu 10 FEB 2026 - 06:00h.

El British Medical Journal lanza un "aviso de seguridad" a los médicos debido a un "riesgo poco común" recientemente descubierto

Descubren los "efectos rebote" de los medicamentos adelgazantes: "Se vuelve al estado previo de salud en apenas año y medio"

Medicamentos como el Ozempic -indicados para el control de la diabetes tipo 2 y la bajada de peso- vuelven a estar en el foco médico. En esta ocasión, la revista científica BMJ (antes conocida como British Medical Journal) ha lanzado una advertencia a los médicos de Reino Unido tras detectar el desarrollo de pancreatitis -inflamación del páncreas- que desencadenan en la muerte.

A pesar del aviso, desde la entidad destacan que "la inmensa mayoría de personas que toman estos medicamentos bajo prescripción están seguras y con más beneficios que riesgos". No obstante, se ha detectado un "repunte" del cual "hay que alertar a los profesionales y controlar los síntomas asociados".

Descubren un repunte de muertes por pancreatitis asociadas al Ozempic y derivados

Los datos que ponen encima de la mesa son acerca de la incidencia de pancreatitis. En el período comprendido entre 2007 y octubre de 2025 se diagnosticaron 1.296 casos en Reino Unido. Un total de 19 casos son los que han devenido en deceso derivado de la enfermedad.

Los casos que se documentan de pancreatitis incluyen el cómputo global, de forma histórica. Sin embargo, el dato que destacan es que en junio de 2025 hubo 10 muertes por pancreatitis en personas que tomaban medicamentos GLP-1 -familia de la cual deriva la marca comercial Ozempic-.

En octubre del 2025, cuando se finaliza el recuento, los fallecimientos acumulados ya son 19. Y todos ellos, derivados de la toma de dichos medicamentos.

El escenario se complementa con el siguiente dato: "en enero de 2025 un total de 82 personas murieron por determinadas causas, incluyendo la pancreatitis, después de tomar medicamentos GLP-1", explican en BMJ.

"Los riesgos de desarrollar estos efectos secundarios es muy pequeño, pero es importante que los pacientes y los profesionales de la salud estén al tanto de estos síntomas", matizan desde la publicación.

Además de la propia pancreatitis, también exponen un tipo de pancreatitis de tipo necroso. Aquí, explican, "el páncreas pierde el flujo de sangre del cuerpo". No obstante, también se describe este escenario como "raro".

Se apunta a la toma descontrolada de Ozempic

¿Significa esto que el Ozempic no es seguro como tal? El aviso pone el foco en la "toma descontrolada". Los datos que recogen del Reino Unido muestran un total de 1,6 millones -estimado- de personas adultas en Escocia, Inglaterra y Gales con prescripción de medicamentos del tipo GLP-1.

No obstante, sólo 200.000 personas del total de 1,6 millones estimado "acceden al Ozempic a través del sistema nacional de salud". A lo que añaden: "Nuestros hallazgos sugieren que mucha gente accede a este tipo de medicamentos desde fuera del sistema de salud".

En este sentido, la recomendación que lanzan pasa por "sólo tomar estos medicamentos bajo las indicaciones aprobadas y bajo estricta supervisión de los profesionales, quiénes pueden aconsejar ante la presencia de cualquier tipo de efecto adverso". ¿Y si hay sospecha de una pancreatitis? "Hay que dejar de tomar el medicamento de forma inmediata", recomiendan.